IL MISSIONARIO/ Su Iris il film con Jean Marie Bigard e David Starjmastyer (oggi, 25 agosto 2018)

Il missionario, il film francese in onda su Iris oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Jean-Marie Bigard, Camille De Pazzis e David Strajmais, alla regia Roger Delattre. Il dettaglio.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE CAMILLE DE PAZZIS

Il missionario, il film in onda su Iris oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 21,00. Il film francese, non è una novità, è zeppo di episodi cinematografici di alto livello, un cinema alternativo a quello britannico, o americano, il quale negli anni non ha mai ceduto, al contrario, ahimè, di quello italiano, la sua predisposizione all'originalità, alla possibilità di essere sempre sociale ma brillante, con temi interessanti e copioni davvero singolari. Nel cast troviamo nel ruolo principale di Mario, l'attore Jean-Marie Bigard. Il resto del cast de 'Il missionario' prevede attori ed attrici di buona scuola recitativa, conosciuti però solamente nel cinema dentro i confini delle produzioni transalpine, produzioni che si stanno aprendo all'Europa sperando che l'Italia colga presto quella scuola ancora così vaudeville e frizzante nel porgere la realtà filtrata da occhi spiritosi ma focalizzati sullo scopo anche sociale. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

IL MISSIONARIO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Due malavitosi, complici in passato dell'uomo, attendono il compagno di furti e rapine Mario Diccara all'uscita del carcere nel quale era detenuto. Nessun gesto di amicizia, nessun legame, i due uomini vogliono la loro parte di bottino e non sono disposti a negoziare nulla di ciò che dovrebbe essere la loro parte. Mario di quella rapina non ha più nulla, il bottino è apparentemente disperso, motivo per il quale i due uomini lo vogliono morto. Per Diccara, l'unica opzione, non ha un classico piano 'B' nel quale rifugiarsi, è richiedere di essere nascosto dal fratello Patrick, parroco di un borgo di campagna nel quale spera di trovare la serenità e scampare ad eventuali ritorsioni ed attentati. Ma il fratello farà ancora di più, per essere sicuro che Mario scampi incolume ad ogni ritorsione, lo invia in un altrettanto, ma ancora più celato agli occhi del mondo, borgo dell'Ardèche, luogo nel quale padre Étienne lo potrebbe ospitare come seminarista. Mario è un criminale ma giorno dopo giorno s'immedesima nella sua parte di religioso, convinto dei mezzi della Parola di Dio, pronto ad aiutare il prossimo, anche un musulmano in pericolo. Sarà davvero la nuova strada a guidare Mario nel suo cammino di vita oppure è solo la contingenza a portarlo a rifugiarsi presso la parrocchia di padre Étienne?

© Riproduzione Riservata.