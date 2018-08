Il Segreto / Anticipazioni 25 agosto: il nuovo piano di Francisca per sbarazzarsi di Julieta

Il Segreto, anticipazioni 25 agosto. Per sbarazzarsi di Julieta, Francisca farà in modo di riavvicinarla a Saul. Cosa ha in mente la perfida matrona di Puente Viejo?

25 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Appuntamento a questa sera con una nuova puntata de Il Segreto, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle 18.45. La trama per l’episodio in onda fra poche ore rivela che Francisca porterà a termine il piano per sbarazzarsi di Julieta e agevolare la sua uscita di scena in compagnia del suo tutt'altro che amorevole padre. Per convincere la ragazza a lasciare Puente viejo, la matrona chiederà a Mauricio di inscenare un piccolo incidente ai danni del povero Saul; poi, per assicurarsi che Julieta si mantenga non troppo distante da lui, le affiderà il compito di occuparsi di alcune faccende legate alla parte amministrativa della Casa d’Accoglienza. La speranza di Francisca è quella di spingere i due ex fidanzati a un riavvicinamento che possa mandare su tutte le furie Prudencio e convincere Julieta a lasciare la città. Ci riuscirà?

INCIDENTE IN TRUBUNALE: TUTTA COLPA DI FRANCISCA?

Nelle ultime trame de Il Segreto ha fatto notizia il crollo del tribunale nel quale si sarebbe dovuto tenere il processo a carico Severo Santacruz, accusato di aver ucciso la donna che ha rapito suo figlio. Per l’incidente, come sempre in questi casi, tutti gli abitanti di Puente Viejo punteranno il dito contro Francisca Montenegro, ma mentre Carmelo farà di tutto per indagare sulla faccenda, Nicolas chiarirà le vere cause del crollo, discolpando, una volta per tutte, la perfida matrona. Fra le vicende che vedremo nei prossimi giorni, ci sarà anche l’improvvisa scomparsa di Marcela, che, ormai sul punto di partorire, dovrà cercare un posto per dare alla luce la sua piccola. Tuttavia, la ragazza non sarà da sola: ad affiancarla, in questa avventura, ci sarà una Fe più emozionata del solito. E mentre Marcela sarà concentrata sulla nascita di sua figlia, i Castaneda si metteranno sulle sue tracce. Riusciranno ad arrivare in tempo?

© Riproduzione Riservata.