Il gioco dell'illusione/ Su Rai 2 il film con Haylie Katherine Duff (oggi, 25 agosto 2018)

Su Rai 2 il film Il gioco dell'illusione con nel cast Haylie Katherine Duff sorella di Hilary ma molto diversa sotto tantissimi punti di vista. La regia del film è affidata a Nadeem Soumah.

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il gioco dell'illusione, Rai 2

'Il gioco dell'illusione', che va in onda oggi alle 21.05 su Rai 2, è un classico thriller studiato a tavolino per il circuito televisivo, quindi con tempi dedicati a questo prodotto, una chiave di lettura che coinvolge le sceneggiature focalizzandole più sugli aspetti psicologici dei personaggi che sull'azione vera e propria, un film che esula dal thriller cinematografico avvicinandosi più al noir introspettivo. La direzione de 'Il gioco dell'illusione', pellicola USA quasi al 100%, fu affidata al regista di chiare origini indiane Nadeem Soumah, un cineasta votato al thriller e alla suspense. Da ricordare nel suo carniere un'altra pellicola che nel suo genere incontrò diverse critiche positive: 'Ricatto ad alta quota' del 2016, pellicola che racconta le vicissitudini di un membro del governo e di alcune losche sequenze dell'FBI, una storia torbida e ricca d'azione. Nel nostro film troviamo come protagonista l'attrice Haylie Katherine Duff, sorella di Hilary ma così diversa, meno solare e maggiormente portata a ruoli introspettivi.

IL GIOCO DELL'ILLUSIONE, LA TRAMA DEL FILM

Julia ha un presente tremendo: uscita incolume da un incidente mortale, nel quale ha perso la vita tutta la sua famiglia, grazie all'amore del fidanzato, dello psicologo che anche attraverso videochat sul web, ad alcuni buoni amici, sta ritrovando, con grande fatica, una sua dimensione sia psicologica che sociale in un mondo nel quale solo il dolore sembra possa essere l'esistenza. Il trauma fu davvero forte ma anche la volontà della donna lo è, per quanto non sia facile. Il fidanzato le è davvero vicino e il tempo apparentemente sembra possa avere sanato quella ferita sanguinosa. Julia ha un buon lavoro, una vita normale, un amore che le da sicurezza ma è la notte il grande problema, il momento in cui l'inconscio ed il sub-conscio uniti la riportano in quel mondo fatto di dolore, ma anche un mondo nel quale una presenza che non riesce a definire, come una sorta di immagine deformata, la sta portando all'ossessione. Julia sogna un uomo che vuole ucciderla, ma sarà frutto di un inconscio non del tutto guarito o la premonizione di una sensibilità acuta? Il fidanzato decide di portarla via dalla sua casa, dal luogo dove la vita è divenuta incubo, ma, nella nuova casa, le percezioni oniriche tornano ancora più pesanti sin quando il sonno della ragione genererà il suo mostro e le visioni diverranno reali.

