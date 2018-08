Italo/ Su Rai 1 il film con Marco Bocci e Barbara Tabita (oggi, 25 agosto 2018)

Su Rai 1 va in onda il film Italo con Marco Bocci e Barbara Tabita. La pellicola ha avuto un ottimo successo sia per il pubblico che per la critica innamorata del cane protagonista.

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Italo, Rai 1

'Belle e Sebastian', 'Furia', 'Rin Tin Tin', 'Lassie' sono il filone d'appartenenza di 'Italo', proposto in prima serata da Rai 1 il 25 agosto 2018 alle ore 21,25. Alla regia la giovane cineasta Alessia Scarso, diplomata con merito in montaggio al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, una giovane artista alla ricerca della sua dimensione nel mondo della celluloide. 'Italo' rimane la sua opera prima: non è di certo facile al giorno d'oggi sfondare in un ambiente nel quale i mezzi economici mancano, dove solo grandi sinergie pongono anche giovani cineasti in condizione di potersi esprimere, comunque il futuro può riservare ottime chance alla Scarso se saprà cogliere le giuste 'sliding doors'. Il cast è ricco di ottimi attori del circuito cinematografico nazionale, a partire dall'attore Marco Bocci, volto noto alla televisione per la sua partecipazione nei cast di 'Squadra antimafia' e 'Romanzo Criminale', il classico attore del sud con il volto perfetto per una pubblicità 'Dolce & Gabbana'. Il suo volto e la sua scuola di recitazione lo porta ad interpretare ruoli di poliziotto anche nel cinema come nel caso del film sentimentale 'L'esigenza di unirmi ogni volta con te', uno dei film che lo ha reso celebre sul grande schermo. Al suo fianco la bella attrice piemontese, ma con origini slave, Elena Radonicich, anch'essa nel cast di diverse serie e mini serie televisive come nel caso di 'Adriano Olivetti - La forza di un sogno', 'Pietro Mennea - La freccia del Sud', quest'anno protagonista con 'Fabrizio De André - Principe libero' accanto all'attore Luca Marinelli che interpreta il grande cantautore genovese.

ITALO, LA TRAMA DEL FILM

Il film si ambienta a Scicli, in Sicilia, nella bella e rurale provincia di Ragusa e proprio dalle campagne, il 15 marzo 2009, un randagio cucciolo e dal volto bonario entra in paese conquistando l'affetto degli abitanti. Solo ed affamato il cucciolo di golden retriever, nonostante un'ordinanza comunale vieti la presenza di randagi in città, viene letteralmente adottato dai residenti che lo rendono il simbolo e il beniamino della borgata. La fortuna del cane è quella di divenire compagno di giochi ed amatissimo cucciolo di Meno, figlio del sindaco di Scicli (personaggio comunque di fantasia non legato alla cronaca cittadina), Antonio Bianco, il quale avrà diversi problemi nell'applicare l'ordinanza della sua giunta per non ferire il figlio. Italo a sua volta risponde con grande intelligenza, crescendo da buon cittadino anche nei confronti della cultura stessa della città. Partecipa alla Messa della Chiesa locale, accompagna i turisti in giro per le viuzze del borgo storico, insomma, con naturalezza e simpatia fa di tutto per rendersi cittadino della città con grande spirito comunitario. Un po' ruffiano sarà anche protagonista nella riscoperta dell'amore da parte proprio del sindaco, il padre del suo padroncino. Il sindaco da anni è vedovo e il cane farà in modo che tra l'uomo e la bella Laura scocchi una scintilla profonda.

