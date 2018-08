JASMINE CARRISI / La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l'amore per la musica: il gesto del papà

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù dove ha ammesso: "Lavorare in tv? Il mio sogno è un altro!"

25 agosto 2018

Non ambisce a diventare una stella del mondo dello spettacolo, un'attrice o una showgirl: la giovane e bellissima Jasmine Carrisi ambisce a diventare una psicologa. Eppure nel suo cuore c'è anche un'altra grande passione: quella per la musica. Jasmine ha ereditato dal padre la passione per il canto e la voce per poterla coltivare. Così, per dare uno sprone a sua figlia ed incoraggiarla in questo sogno, Al Bano ha deciso di inserire nel suo ultimo lavoro discografico una cover di Jasmine. Chi vuole, può ascoltare quindi la voce della figlia del cantante di Cellino San Marco e constatare con le proprie orecchie il suo talento. Chissà che non sia proprio questa la strada che, alla fine, la giovane 17enne deciderà di seguire. Di certo non le mancherà l'incoraggiamento di mamma e papà. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA PRIMA INTERVISTA DI JASMINE

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di lei. Sul web è scoppiata una vera e propria polemica su Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Sulla ragazza 17enne sono piovute tante critiche a causa di alcune foto che la mostrano diversa e, secondo molti, rifatta. Nessuna replica dalla ragazza che ha però concesso un'intervista al settimanale Di Più, ne numero in edicola questa settimana. Jasmine ha dato per la prima volta le sue 'generalità' pubblicamente: “Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. - ha raccontato la figlia di Al Bano e Loredana - Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi”, ha spiegato la figlia alla rivista di Sandro Mayer. Nei sogni della Carrisi, insomma, non c'è quello di diventare famosa nel mondo dello spettacolo.

IL SOGNO DI JASMINE CARRISI

“Il mio modello è il mio nonno materno Fulvio, medico pediatra, che ha dedicato la vita ai suoi piccoli pazienti. - racconta ancora Jasmine Carrisi a DiPiù - Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare”, ha aggiunto. Tuttavia, la figlia di Al Bano non nega di avere una grande passione per la musica, tanto che suo padre ha addirittura inserito una cover di Jasmine nel suo ultimo disco. “Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire”, ha sottolineato la giovane Carrisi.

