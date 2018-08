Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese / Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste

Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese, Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste. Si alza un polverone e la polemica arriva fino in Italia sbarcando su isocial network.

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese

Il Ken Umano, Rodrigo Alves, è stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip inglese dove era entrato come concorrente dopo l'esperienza in Italia come ospite. Questi è stato allontanato dal programma dopo che è esplosa una vera e propria bufera in seguito alle parole razziste pronunciate dallo stesso. Questi aveva parlato dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, sottolineando: "Mi piacciono i negri, lui è troppo bianco per me". Parole gravissime che hanno fatto immediatamente il giro del mondo alzando un vero e proprio polverone che è arrivato fino da noi in Italia. Inizialmente gli editori del programma hanno semplicemente chiesto al Ken Umano di moderare il suo linguaggio, prima che la situazione degenerasse portando alla sua espulsione. Qui nasce però un equivoco perché è stato poi Rodrigo Alves al Daily Mail a smentire tutto, sottolineando di aver voluto lasciare di sua spontanea volontà la casa perché soffriva di claustrofobia.

L'ESPERIENZA IN ITALIA

Il Ken Umano ha avuto un'esperienza nel Grande Fratello italiano che ha lasciato profondamente il segno. Rodrigo Alves è stato protagonista nell'ultima edizione, quella in cui a personaggi semi-conosciuti sono stati affiancati invece altri comuni e non noti alla televisione. E' così che questi si è fatto conoscere nel nostro paese dopo che era già stato protagonista diverse volte negli studi delle trasmissioni di Barbara D'Urso. L'uomo ha diviso la critica scatenando le polemiche di diverse persone che hanno considerato fuori luogo alcuni suoi atteggiamenti. Sono stati molti però anche quelli che si sono schierati dalla sua parte, eleggendolo a idolo e sperando di rivederlo il più presto possibile all'interno della casa più famosa della televisione.

