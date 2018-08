LAURA CHIATTI/ Doppia polemica sui figli Enea e Pablo: "Dementi, non commento"

Laura Chiatti alle prese con gli hater su Instagram: "Non commento la vostra demenza". Doppia polemica attorno ai figli Enea e Pablo, entrambi frutto dell'amore con Marco Bocci.

25 agosto 2018 Rossella Pastore

Laura Chiatti

Laura Chiatti posta fiera due foto dei figli Enea e Pablo. Ed è subito polemica: a qualcuno non va giù la didascalia, un po' troppo "immodesta" per una mamma: "La meraviglia ha un nome". "Pare che i figli li hai fatti solo tu! Un po' di modestia". La follower le rinfaccia di dimenticare Marco Bocci, marito e padre dei suoi figli. La replica della Chiatti è piccata: "Ma la tua demenza? Non commento". Botta e risposta: "Complimenti per la tua educazione, ma non è la prima volta che lo fai. Ho sempre seguito te come mamma, moglie e attrice, trovo solo che a volte scrivi dei complimenti che dovrebbero farti gli altri. Un po' di modestia, tutto qui. 'Demente' usalo con altri, non con me". Qualcun altro dà man forte all'attrice: "Ma come state messi? Quale genitore non fa complimenti del genere ai propri figli?". E ancora: "Ma che commento del cavolo hai fatto? Non sei mamma, impossibile, altrimenti capiresti quanto ama i suoi bambini".

La polemica è doppia. Sotto la foto del figlio Enea, qualcuno giudica "da femmina" la sua acconciatura: "La pettinatura è da femmina! Fosse il figlio del Signor Nessuno, avreste detto cose indicibili. Ma è figlio di due attori…". Le critiche riguardano anche l'atteggiamento iperprotettivo di mamma Laura: Enea dorme ancora nel lettone, e qualcuno si sente in dovere di sindacare. Subito i fan prendono le sue difese: "A me fa davvero ridere questa cosa nel dare giudizi su come una mamma debba crescere i propri bimbi. E il ciuccio no che è grande, fallo dormire in cameretta da solo che sta sempre attaccato, e il codino 'ma che sei matta sembra una femmina'… Ma fatela finita! Vi farei vedere cosa vuol dire crescere dei bimbi propri con caratteri e bisogni diversi! Saprà lei, visto che sono suoi, cosa è meglio e giusto per loro".

