La Mummia/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser (oggi, 25 agosto 2018)

Su Italia 1 in onda il film "La mummia" con protagonista Brendan Fraser. Al momento dell'uscita in sala la pellicola ha attirato grandissima curiosità sul pubblico. (oggi, 25 agosto 2018)

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La Mummia, Italia 1

Sabato 25 agosto 2018, ore 21,15, il prime time di Italia 1 è chiaro: dall'antico Egitto la profezia si compie di nuovo e dalle bende sdrucite del sarcofago uscirà di nuovo lei, 'La mummia', una delle tante del cinema? Diciamo quella più conosciuta dell'era moderna, almeno sino a quando la pellicola del 2017 ha riportato Tom Cruise in auge nel mondo del cinema con quello che non è un vero remake ma un'intepretazione in chiave moderna, e tanta post-produzione, di uno dei classici del cinema horror in bianco e nero. La tecnologia aiuta, ma non come nel caso del nostro film, ancora genuino, per quanto il recente episodio del 2017 si avvalga di mezzi economici e tecnologici maggiori. 'La mummia' del nostro caso, datata 1999, vede la direzione di Stephen Sommers, richiamato negli studios due anni più tardi per dirigere 'La mummia - Il ritorno', regista votato all'azione di pellicole di media qualità, amati blockbusters come nel caso di 'Mowgli - Il libro della giungla', 'Van Helsing', discutibile tentativo di rendere l'ammazza Dracula per eccellenza una sorta di Indiana Jones del brivido, 'Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn', un film di buona qualità, 'G.I. Joe - La nascita dei Cobra', tanta azione e poca sostanza.

LA MUMMIA, LA TRAMA DEL FILM

In Egitto, si sa, tutto è di proprietà del faraone, anche le donne. Imothep, custode del culto dell'oltretomba, alto sacerdote e persona influente nell'Egitto arcaico del periodo delle Piramidi, ha una relazione con Anck-su-Namun, concubina del faraone Seti I, il quale, messo al corrente del tradimento della sua concubina, prende i provvedimenti del caso. Nessuno può avere ciò che ha il re, quindi nemmeno la donna e Imothep pagherà l'affronto al governante divino con la morte, ma saranno invece i due amanti a muoversi per primi uccidendo il faraone, mentre la donna, per compiere l'atto, si suicida certa che il suo amato Imothep la riporterà in vita. Tutto sembra procedere per il verso giusto: il corteo sacerdotale si reca nel deserto per la cerimonia di resurrezione ma, proprio nel mezzo del rituale, le guardie del faraone trovano i sacerdoti compiere un rito non autorizzato, compiono una carneficina, Imothep stesso sarà vittima di una giustizia tremenda, il taglio della lingua e la sepoltura ancora in vita. Trascorrono i secoli, la storia del paese si compie nel tempo, nel 1923 nella città de Il Cairo la bella egittologa Evelyn Carnahan, assieme al fratello, riceve l'incarico di scoprire l'utilità di uno scrigno direttamente giunto dalle antiche dinastie. Lo scrigno contiene una mappa che conduce alla mitica città di Hamunaptra, là si recheranno e là i fantasmi del tempo li attendono per iniziare di nuovo ciò che da secoli fu interrotto, la resurrezione nel nome dell'amore di un sacerdote ed una concubina. Il problema per i fratelli egittologi è che uno di loro è una mummia, potente e sanguinaria, l'inizio di un'avventura mozzafiato.

© Riproduzione Riservata.