Lo Youtuber McSkillet è morto: incidente con la sua McLaren 650S/ Ultime notizie: morta anche una bambina

Lutto nel mondo degli youtuber nonché in quello dei videogame. Trevor Heitmann, ragazzo americano di 18 anni, conosciuto nella comunità come McSkillet, è deceduto nella giornata di ieri, 24 agosto, a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada di San Diego, in California. Lo scontro fra l’auto di Heitmann, una supercar McLaren 650S, e un suv su cui viaggiava una famiglia, è stato violentissimo, visto che lo stesso youtuber stava percorrendo la strada in contromano.

UNO YOUTUBER RICCO E FAMOSO

Non si sa bene se Heitmann stesse andando nell’opposto senso di marcia volontariamente o meno, fatto sta che nell’impatto con l’auto che sopraggiungeva, ha perso la vita, così come sono morte la madre e la figlia di 12 anni a bordo del suv. McSkillet aveva un grande seguito sul “Tubo”, visto che i suoi fan erano quasi 900mila. In particolare, era noto a tutti gli appassionati del videogioco online Counter-Strike: Global Offensive, sparatutto in prima persona sviluppato da Valve. Stando a quanto sottolineato dal tabloid britannico Guardian, Heitmann era arrivato a guadagnare tantissimi soldivendendo online oggetti e skin utilizzabili all’interno del gioco di cui sopra.

