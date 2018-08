MADDALENA CORVAGLIA E ALESSANDRO VIANI / Le prime foto ufficiali della coppia durante le vacanze ad Ischia

Maddalena Corvaglia e il suo nuovo amore Alessandro Viani: le prime foto ufficiali della coppia, durante le vacanze ad Ischia. La felicità dopo il divorzio da Steve Burns

25 agosto 2018 Redazione

Maddalena Corvaglia è di nuovo felice grazie all'amore per Alessandro Viani, l'immobiliarista milanese che è al suo fianco già da qualche mese. Per la prima, la coppia appare insieme in uno scatto ufficiale, pubblicato dall'ex velina nel suo profilo Instagram. Felice e sorridente in una foto scattata durante le vacanze ad Ischia, Maddalena evidenzia un fisico mozzafiato, confermando di essere di nuovo innamorata. All'immagine (clicca qui per vederla), infatti, fa seguito la didascalia 'All I need is love' alla quale alcune care amiche hanno aggiunto un cuoricino. Tra di esse le immancabili Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo e Juliana Moreira. Inoltre, l'attuale conduttrice di Paperissima Sprint ha anche risposto ad un commento di un utente scrivendo: "Per fortuna il periodo buio è passato". Il riferimento va al suo recente divorzio con Steve Burns, chitarrista che affianca Vasco Rossi nei suoi concerti.

LE VACANZE CON ALESSANDRO SIANI

Per la prima volta, Maddalena Corvaglia presenta il suo nuovo compagno Alessandro Viani in una foto pubblicata su Instagram durante le vacanze ad Ischia. La serenità ritrovata dell'ex velina è evidente dopo il difficile divorzio da Steve Burns, dal quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Per amore, Maddalena si era trasferita in California, salvo poi fare ritorno in Italia. Lei stessa, intervistata dal settimanale Oggi, qualche settimana fa aveva espresso il suo dispiacere per la separazione dal musicista, raccontando anche qualche dettaglio in più sul suo nuovo amore: "Il padre di Jamie era sempre in giro per il mondo. E poi io e lei stiamo bene insieme, siamo felici. Jamie è una bambina stupenda, buffa, curiosa, ma nell’ultimo anno ha vissuto tanta tensione. Ora voglio solo darle serenità". E su Alessandro: "Jamie si è affezionata ad Ale prima ancora di me. Alessandro ha dei figli da un precedente matrimonio, è un uomo nato per fare il papà. Anche se Jamie un padre ce l’ha – e sia chiaro che nessuno glielo vuole togliere – Ale la ama come se fosse sua. E lei lo adora".

