Meghan Markle/ I primi 100 giorni da duchessa: tutti gli scandali, le gaffe e gli errori

Meghan Markle, la duchessa di Sussex "festeggia" i primi 100 giorni all'interno della Royal family: tutti gli scandali, le gaffe e gli errori che ha commesso in questi mesi.

25 agosto 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle

Meghan Markle continua ad appassionare gli amanti del gossip proveniente dalla Royal Family. Da quando lei è entrata a pieno regime a corte, tutti gli occhi sono puntati sulla famiglia reale, con indiscrezioni e novità. La duchessa in poche settimane, ha conquistato tutti con attestati di stima non da poco. “Una ventata di freschezza”, una sposa reale “finalmente bi-razziale”, un’agente di “svecchiamento della polverosa famiglia Windsor”, queste le parole a lei dedicate. L’ex attrice però, ha dovuto confrontarsi anche con tutti gli scandali, le gaffe e gli errori. Come saranno andati questi primi 100 giorni da duchessa? Andiamolo a scoprire di seguito! Tra le tante problematiche, sono state evidenziate le parole del padre Thomas che, dopo i primi errori, non ha partecipato alle nozze reali e non riesce in alcun modo a parlare con la figlia. Recentemente inoltre, pare esserle stato criticato tutto: dai capelli in disordine, alle scarpe troppo larghe e le spalle scoperte, alle gambe accavallate al fianco della Regina Elisabetta.

Meghan Markle, primi 100 giorni da duchessa

Meghan Markle ha commesso molti errori che le sono stati perdonati ed infatti, durante le prime uscite appena dopo il matrimonio, è comparsa con un abito che lasciava scoperte le spalle, cosa assolutamente da non fare. Durante il 70esimo compleanno del principe Carlo invece, è apparsa con un paio di collant rosa ma invece, avrebbe dovuto indossarli assolutamente trasparenti. Successivamente, la povera Meghan è andata in viaggio con la Regina ed in quel caso le spalle erano coperte, i collant trasparenti e le scarpe del proprio numero. Ciò che però ha fatto storcere il naso era la sua acconciatura. Successivamente, il colpo di grazia è arrivato dopo avere accavallato le gambe, cosa assolutamente vietata in pubblico. Tra le ultime “gaffe”, l’evento di tennis a Wimbledon insieme a Kate Middleton. Anche in quel caso, ha commesso l’errore di indossare il cappello. Ed intanto, cresce l’ansia affinché rimanga incinta del primo figlio. Insomma… pare che i primi 100 giorni siano stati decisamente stressanti: non trovate?

© Riproduzione Riservata.