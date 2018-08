NADIA TOFFA/ Su Instagram dubbi sulla sua salute: "Qualcun altro gestisce il suo profilo"

Follower preoccupati per le condizioni di salute di Nadia Toffa. Non mancano le insinuazioni: "Qualcun altro pubblica al posto suo", commenta un fan.

25 agosto 2018 Rossella Pastore

Nadia Toffa a Le Iene

Ancora sospetti sulle condizioni di salute di Nadia Toffa, la celebre Iena impegnata nella battaglia contro il cancro. Sul suo profilo Instagram, la Toffa pubblica quasi quotidianamente. E qualcuno la critica: "A me sembrano tanti finti questi post… scritti da qualcun altro. Le foto poi non sono spontanee. Non so, a me sembra che ti sforzi, come per tranquillizzare la gente. Spero tu stia davvero meglio e che possa ritornare a fare il tuo lavoro. Pensa a te stessa". La replica non si fa attendere: "No problem, uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?". Un altro follower la giudica "inquietante": "Non seguitemi", invita lei. E sulla qualità degli scatti: "Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto". Uno degli ultimi la vede "piena dopo il pranzo da mia mamma": "Ora un bel riposino a pancia piena come un ghiro".

IL FOTODIARIO

L'ironia non le manca: mentre sogna un "riposino sotto l'ombrellone", fa un picnic sul tappeto di casa. "L'avete mai visto? Consigliatissimo con l'insalata. Il tutto in compagnia di mamma Marghe". L'ultima foto risale a poche ore fa: "Ricordo di una splendida giornata di sole in una giornata incerta e fresca. Che tempo fa da voi? #buonagiornataatutti #soletiaspettiamo". L'hashtag finale è #estate2017: "Non farci aspettare troppo". In effetti è in ritardo di un anno: non è chiaro se si tratti di un errore o si riferisca allo scatto poco recente.

