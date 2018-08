PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 agosto 2018: Ariete dubbi sentimentali, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele: previsioni segno per segno di oggi 25 agosto 2018. L'Ariete vive dei dubbi sentimentali che creano un po' di difficoltà, tutti gli altri segni zodiacali?

25 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 25 AGOSTO 2018

La giornata di oggi ci propone alcune interessanti situazioni per quanto riguarda l'oroscopo, andiamo a vedere quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Gemelli: questo è un weekend molto positivo per il vostro segno, dato che Venere illumina. Già da domani si potrà avere una situazione divertente anche se porterà una certa agitazione. Durante l'estate qualcuno ha iniziato una nuova esperienza lavorativa che poi continuerà nei prossimi mesi. Acquario: in questo weekend vi possono essere delle ottime prospettive sia in amore che lavorative. Il problema che spesso quelli dell'Acquario cercano un'amicizia amorosa rispetto a una realtà più sofisticata. Attenzione alle spese in uscita dato che in questi ultimi giorni possono esserci delle uscite non previste. Ora è il momento di cercare di tirare i remi in barca e cercare di ottenere delle risposte, evitando però di porsi troppe domande.

ARIETE DUBBI SENTIMENTALI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci su quelli che sono i segni da considerarsi né carne né pesce per la giornata di oggi. L'Ariete vive dei dubbi sentimentali e questa settimana ha creato un po' troppe pressioni. Le cose con calma si stanno risolvendo, ma servirà ancora un po' di tempo per riuscire ad uscire da una situazione che non è stata facile da gestire. Il Cancro sta vivendo delle situazioni negative e difficili da gestire. Tra settembre e ottobre sarà il momento di riuscire a ottenere dei risultati sotto il punto di vista sentimentale. L'amore può rinascere dopo un periodo che ha creato qualche complicazione difficile da spiegare e per questo spesso si è rimasti da soli. Ora invece qualcuno sente la forza e la volontà di raggiungere dei risultati, non sempre però si riescono a centrare gli obiettivi che in passato sono falliti anche per dei particolari.

PESCI E TORO FORTI, TOP E FLOP

Ora è il momento di analizzare i segni che si possono considerare top e quelli che sono flop per oggi. Pesci e Toro sono tra i segni più forti di questo weekend. I primi vivranno delle giornate con grande energia grazie a un Saturno che illumina il cielo e regala delle bellissime novità. Il secondo invece vede Urano entrare nel segno con delle piccole rivoluzioni pronte a prendere il via. La Bilancia anche è in un momento decisamente positivo con alcune possibilità interessanti in vista del futuro. Si può agire per raggiungere un obiettivo dopo che a lungo le cose sono state vissute con tanti e troppi alti e bassi. Lo Scorpione è nervoso, non riesce a vivere con tranquillità le cose che gli capitano in questi giorni. Anche la Vergine è in calo con domenica che sarà una giornata decisamente negativa e in grado di regalare alcune preoccupazioni non indifferenti.

