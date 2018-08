QUESTIONE DI TEMPO/ Su Canale 5 il film diretto da Richard Curtis (oggi, 25 agosto 2018)

Questione di tempo, il film in onda su Canale Cinque oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Domhnall Gleeson e Rachel McAdams, alla regia Richard Curtis. Il dettaglio della trama.

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

Questione di tempo, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 17,00. Il film è stato diretto da Richard Curtis ed è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013. Gli attori protagonisti sono Domhnall Gleeson, che veste i panni di Tim, e Rachel McAdams, che interpreta Mary. Il film Questione di tempo è stato candidato a tre Saturn Award e ad altri premi cinematografici minori. La produzione del film è britannica e le riprese si sono svolte tra Londra e la regione della Cornovaglia. La pellicola è stato un successo inatteso in Sud Corea, dove è stata vista da oltre tre milioni di persone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUESTIONE DI TEMPO, LA TRAMA DEL FILM DRAMAMTICO

Tim ha appena trascorso l'ennesimo insoddisfacente Capodanno, quando suo padre gli fa un regalo inatteso. Gli racconta infatti che Tim, come lui stesso e tutti gli altri membri maschili della famiglia, ha il potere di viaggiare nel tempo. Purtroppo non ha anche il potere di cambiare i grandi fatti della storia, però può intervenire sulla sua stessa vita per migliorarla, o cambiare qualcosa che non gli piace. Una volta scoperto il suo incredibile potere, Tim comincia a muoversi avanti e indietro nel tempo per cambiare la sua vita, finché non incontra Mary e se ne innamora. Conquistarla non sarà facile, e soprattutto ad un certo punto uno sfortunato incidente temporale rischierà di separarlo per sempre da lei.

