Raffaella Carrà torna in tv / Nuovo programma e album per dicembre 2018: i dettagli

Raffaella Carrà torna in tv! L'annuncio arriva tramite Twitter e nel numero di Spy in edicola: nuovo programma e album per dicembre 2018, ecco tutti i dettagli

25 agosto 2018 Anna Montesano

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà sembrava aver detto addio alla tv dopo aver condotto il talent musicale Forte Forte Forte, ed invece presto tornerà sul piccolo schermo. Ad anticipare il tutto la stessa Carrà su Twitter e l'ultimo numero di Spy in edicola che parla di una puntata speciale a Natale per raccogliere fondi destinati alla beneficenza. Le notizie positive per i fan non sono finita, sembra infatti che un nuovo album sia in cantiere con una raccolta di brani inediti. Due quindi le indiscrezioni lanciate dal settimanale che confermano la voglia di tornare sulla scena della Carrà. Ricordiamo ora le uscite recenti in tv della showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e autrice italiana.

LE ULTIME APPARIZIONI TELEVISIVE

Nella stagione televisiva 2014-2015 torna su Rai 1 con un nuovo talent-show, chiamato Forte forte forte, dal titolo di un successo della stessa Carrà remixato da Bob Sinclar, andato in onda in prima serata ogni venerdì dal 16 gennaio al 13 marzo 2015 Dal 24 febbraio 2016 torna come coach nel programma di Rai 2 The Voice of Italy affiancata da Emis Killa, Max Pezzali e Dolcenera; durante la puntata finale annuncia che abbandonerà definitivamente il programma lasciando tanta amarezza nei suoi fan. Il 19 dicembre 2016 conduce il gala dei 60 anni di TVE, Gala 60 años juntos. Nell'estate 2017 diventa invece produttrice musicale per uno dei suoi concorrenti di The Voice, Samuel Pietrasanta. Ora l'annuncio su Twitter con una promessa per un bel regalo di Natale ai tantissimi fan, non ci resta che attendere pochi mesi per scoprire di cosa si tratta.

