Temptation Island Vip/ Nilufar e Giordano, arriva l'incontro con Nicolò Ferrari: primi problemi per la coppia

Temptation Island Vip, coppie e news. Cast in Sardegna: le riprese sono iniziate e arrivano le prime scintille. Nilufar e Giordano subito in crisi per la presenza di Nicolò Ferrari?

25 agosto 2018 Anna Montesano

Il cast è ufficialmente partito e le riprese della primissima edizione di Temptation Island Vip sono iniziate. Sul web alcune coppie hanno salutato i loro fan prima di iniziare un'avventura che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Tra i più attesi sicuramente Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che hanno salutato i fan su Instagram con uno scatto che li vede insieme: "Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più" ha scritto la Addati. Sarà di certo la loro una delle situazioni più avvincenti di questa edizione. Anche perché, per chi non lo sapesse ancora, nel cast dei tentatori c'è lui: Nicolò Ferrari. Chi ha seguito il trono di Nilufar sa bene che Nicolò era il rivale di Giordano ed è poi stato la "non scelta" della tronista che ha preferito il Mazzocchi.

I MESSAGGI DELLE COPPIE PRIMA DELLA PARTENZA

La sua presenta nel cast dei tentatori ci anticipa forti scintille. Il pubblico già immagina il riavvicinamento di Nicolò Ferrari a Nilufar Addati e la reazione di Giordano qualora i due avessero, nel corso della loro avventura, più di qualche avvicinamento. Intanto, tra i messaggi prima della partenza e dell'inizio dell'avventura a Temptation Island Vip, c'è anche quello di Stefano Bettarini: "L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso" scrive l'ex marito di Simona Ventura al fianco di una fiduciosa Nicoletta Larini che, invece scrive e si augura "Io e te, più forti di prima". Nessun messaggio o saluto invece da Sossio Aruta, anche se a rimediare è Ursula con un semplice scatto che li vede insieme in treno e un "Noi".

