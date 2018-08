UMBERTO TOZZI/ Video, la dedica finale ai medici: "Mi hanno salvato" (40 anni che Ti amo)

Umberto Tozzi ripercorre la sua carriera nel live 40 anni che Ti amo. Dai concerti all'oratorio al successo di Ti amo, sono tanti gli aneddoti da raccontare.

25 agosto 2018 Rossella Pastore

Umberto Tozzi

Va in onda stasera il concerto-evento di Umberto Tozzi 40 anni che Ti amo, in replica dopo la prima visione del 30 dicembre scorso. Lo show aveva già subito un primo rinvio, per via del ricovero dell'artista a seguito di un'appendicite. "Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo", dichiarò l'artista in quell'occasione, "tra poco entrerò il sala operatoria, avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme 'la nostra serata indimenticabile'". L'evento era inizialmente previsto per il 18 settembre. Un mese dopo, sul palco dell'Arena, Umberto ha ribadito il suo dispiacere. La dedica finale è ai medici: "Loro sanno perché". Presenti a Verona anche Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Albano, Fausto Leali, Raf e Anastacia, con cui Tozzi ha recentemente reinterpretato Ti amo. Qui il video promo della serata.

CENNI BIOGRAFICI

Umberto Antonio Tozzi, nome completo di Umberto Tozzi, nasce a Torino il 4 marzo 1952. Con Lucio Dalla condivide più della data di nascita: entrambi sono accomunati dalla passione per la musica, coltivata sin dalla prima infanzia. Umberto inizia a suonare la chitarra a 13-14 anni, nell'oratorio della chiesa di Borgo San Paolo, ma i primi concerti arrivano l'anno dopo, quando entra a far parte della band del fratello maggiore Franco. Nel 1968 passa agli Off Sound, il complesso rock con cui debutta nel 1970. Col fratello frequenta spesso i locali e gli studi discografici di Torino, dove ha modo di conoscere Patrick Samson, Eugenio Finardi ed Enzo Jannacci. La sua prima grande esperienza risale a tre anni dopo: nel 1973 conosce Lucio Battisti, che ospita la sua chitarra nel 45 giri Incontro d'amore.

Non mancano i lavori d'autore: la canzone Un corpo e un'anima, interpretata da Wess e Dori Ghezzi, reca la sua firma insieme a quella di Damiano Dattoli. L'incontro, nel '75, con il paroliere Giancarlo Bigazzi, segna il via definitivo alla sua carriera di interprete. Quanto alla vita privata, Umberto è sposato dal '95 con Monica, con cui ha avuto i figli Natasha e Gianluca. Entrambi hanno avuto fidanzati/e celebri: per Natasha, l'imprenditore Stefano Ricucci; per Gianluca, la showgirl Raffaella Fico. Le loro relazioni si sono bruscamente interrotte qualche anno fa. Alla notizia della rottura, il cantante si è detto "dispiaciuto". Il figlio Gianluca l'ha reso nonno di Andrei, nato dalla relazione con l'ex moglie Elisa Persoglio.

© Riproduzione Riservata.