UN'ESTATE A CIPRO/ Su Rai 1 il film con Annika Blendl (oggi, 25 agosto 2018)

Un'estate a Cipro, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Annika Blendl e Adam Bousdoukos, alla regia Jorgo Papavassiliou. Il dettaglio della trama.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film romantico nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST ADAM BOUSDOUKOS

Un'estate a Cipro è una pelliicola realizzata per la televisione di genere romantica che è stata diretta nel 2017 da Jorgo Papavassiliou (Un caso di famiglia, Un'estate a Parigi, La fabbrica di giocattoli) ed interpretata da Annika Blendl (Pretty far from OK, Il commissario Dupin - Alta marea, La vendetta di Luna), Adam Bousdoukos (Smuggling Hendrix, A jar full of life, V8 - La sfida dei Nitro) e Ramin Yazdani (Family commitments, Una sorpresa di troppo, Sara Stein - Shalom Berlin shalom Tel Aviv). Il film fa parte della serie televisiva di produzione tedesca Ein sommer auf, ovvero Un'estate a. Un'estate a Cipro, verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di questo sabato 25 agosto alle ore 17.15. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN'ESTATE A CIPRO, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Tina ha un figlio, l'undicenne Moritz, da un uomo di Cipro, Aiven, che il ragazzo non ha mai conosciuto. I genitori infatti hanno smesso di frequentarsi da anni, dopo un breve flirt in cui era stato concepito il ragazzo. Moritz riesce finalmente a convincere la madre ad organizzare una vacanza proprio a Cipro, dove potrà finalmente conoscere suo padre. Quest'ultimo però nel frattempo si è sposato e si è fatto una nuova famiglia. Sua moglie Stella, con cui sta cercando senza successo di avere un figlio, non sa nulla di Moritz. L'arrivo del ragazzino e di Tina rischia quindi di sconvolgere profondamente la vita dell'uomo. Messo di fronte alla sua vecchia fiamma, Aiven arriva a mettere in crisi il suo matrimonio con Stella. Nel frattempo suo fratello Elyas, sfruttando un momento di debolezza dell'uomo, lo convince a finanziare un suo progetto alquanto rischioso. Moritz d'altro canto non trova certo il padre affettuoso che sognava, ma un uomo che ha completamente rimosso il figlio dalla propria vita, fino a tenerlo nascosto alla sua attuale famiglia. Le cose per Aiven si mettono decisamente male, ma la situazione peggiorerà ulteriormente prima di cominciare, grazie all'amore, a tornare alla normalità.

© Riproduzione Riservata.