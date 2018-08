UN SACCO BELLO/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 25 agosto 2018)

Un sacco bello, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Mario Brega e Renato Scarpa. Il dettaglio della trama.

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST MARIO BREGA

Un sacco bello, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 00,00. Il film del 1980 che consegnò definitivamente Carlo Verdone all'Olimpo dei nuovi comici della commedia italiana di quell'epoca, un cammino ancora in corso fortunatamente. Verdone racconta in tre episodi uno spaccato romano, borgataro, 'coatto' come vuole il cinema 'Stracult', nel definire i personaggi di un'Urbe di margine, ruffiana e un po' ingenua, furbastra, ma senza cattiveria. Accanto a Verdone i personaggi di quella Roma cinematografica, soprattutto quel Mario Brega, nel film padre di Verdone in uno degli episodi, che rimarrà sempre alle cronache cinematografiche citazioniste per quella frasi irriverenti nel momento in cui chiede all'amico prete di portare alla normalità il figlio hippy. Brega è Roma, quella giallo-rossa, quella che 'so communista non così, ma così!', allargando le braccia all'inverosimile quando la morosa del figlio lo accusa di essere fascio e borghese. In 'Una sacco bello' Roma ne esce così come tutti la vorremmo, come Verdone sa raccontarla avendo respirato casa de Sica, Sordi, Sora Lella di cui fu l'unico regista a portarla davanti alle cineprese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN SACCO BELLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marisol è una giovane turista spagnola che si perde nelle vie di Roma e rimane senza alloggio incontrando Leo, un borgataro sempliciotto in procinto di raggiungere la mamma a Ladispoli per le vacanze. Leo vorrebbe ospitare la bella spagnolina ma il bus chiama, ma Marisol non si sente bene e il ragazzo la ospita suo malgrado. Tra i due nasce una certa tenerezza, assieme andranno allo zoo mostrando tutto il volto fanciullesco di un uomo ancora immaturo per scoprire il sesso, l'amore, ma, proprio con la spagnola, Leo conoscerà ciò che non sospettava, il piacere, anche se Ladispoli lo chiama e la mamma pure. Questo è il primo dei tre episodi, tutti divertenti, come nel caso di Ruggero, un hippy che vive in na comune con la sua fidanzata, raccattato mentre volantina su un ponte romano dal padre borghesissimo che cerca di ripulirlo dalla strada e dalla comunità facendogli incontrare padre Alfio, ancora una volta un personaggio di Verdone. Non si scontrano solo due generazioni ma due società, quella ricca e edonista di quegli inizi di anni '80 e i postumi dei figli dei fiori, quelli che in romano vedono le cose 'un sacco belle'. Enzo invece sta per partire con l'amico Sergio per la Polonia, terra di seduzioni e di sesso con bellissime donne. Tutto è pronto, collant, biro, pasta, doni per le ragazze di un paese allora stremato dal comunismo, ma il viaggio si prospetta pieno d'insidie. Il ruolo di Enzo è il classico 'coatto' trasteverino e romanesco pieno di se, una macchietta che ancora oggi si può incontrare tra i giovani romani.

