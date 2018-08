UNIVERSITARI - MOLTO PIU' CHE AMICI/ Su Canale 5 il film con Primo Reggiani (oggi, 25 agosto 2018)

Universitari-Molto più che amici, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Primo Reggiani, Nadir Caselli e Simone Riccioni, alla regia Federico Moccia.

25 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

ALLA REGIA FEDERICO MOCCIA

Universitari-Molto più che amici, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 25 agosto 2018 alle ore 14,30. Una pellicola italiana di genere commedia che è stata diretta nel 2013 dal regista Federico Moccia. Anche soggetto e sceneggiatura sono stati scritti dallo stesso Moccia mentre il cast è formato da giovani attori tra cui Primo Reggiani (Alessandro), Nadir Caselli (Giorgia), Simone Riccioni (Carlo) e Maria Chiara Centorami (Emma), oltre che da alcuni volti noti del piccolo schermo come Paola Minaccioni (Amata Cortellacci) ed Enrico Silvestrin (Paolo). Il film è ambientato a Roma ed è stato interamente girato nella capitale. La pellicola è stata presentata per la prima volta in una sede un po' insolita ma a tema, ovvero l'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UNIVERSITARI - MOLTO PIU' CHE AMICI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Tre amici sono studenti fuori sede e hanno in affitto una ex clinica, Villa Gioconda, dove condividono gli spazi, studiano ma si divertono, e hanno trovato un loro equilibrio perfetto. Ma tale perfezione viene completamente messa sottosopra quando la padrona di casa decide inaspettatamente di affittare alcuni degli spazi della grande villa anche a delle ragazze. L'irruzione dell'universo femminile in un mondo completamente maschile porterà non poco subbuglio nelle esistenze di Carlo, Faraz e Alessandro.

© Riproduzione Riservata.