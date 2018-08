UOMINI E DONNE/ Primo divorzio per una coppia "storica": ecco di chi si tratta

Tony De Leonardis e Antonella Bravi si sono lasciati. Lei lo giudica "un mantenuto", lui le rinfaccia di aver lavorato tutta la vita. Nessun contatto tra i due.

25 agosto 2018 Rossella Pastore

Antonella e Tony a Uomini e Donne

È ufficiale: Tony e Antonella di Uomini e Donne hanno divorziato. La loro era una delle coppie storiche di dame e cavalieri, formatasi ben 6 anni fa durante la stagione 2010/2011 del Trono Over. Dopo una serie di tira e molla, i due convolarono a nozze nel luglio 2012. Oggi la notizia del divorzio: "I motivi sono stati tanti", spiega Antonella a Uomini e Donne Magazine, "la nostra storia è partita con un coinvolgimento passionale molto forte: purtroppo l'ho idealizzato, e con il passare del tempo mi sono accorta che non era la persona che credevo". Non solo: "La crisi economica mi ha colpito in prima persona: avevo un negozio e nel 2015 l'ho dovuto chiudere. In quel momento mio marito non mi sosteneva: non potevo affidarmi a lui perché non era indipendente. A quel punto la fiducia ha cominciato a venire meno e ho barcollato".

BOTTA E RISPOSTA

Antonella lo critica aspramente: "Quando si è trasferito non aveva un lavoro. La mia passione era forte e ho accettato tutto: mi aspettavo che fosse più intraprendente e che, col passare del tempo, si creasse una sua indipendenza. Invece non è successo. Ha fatto lavori saltuari, mi ha aiutato quando ne avevo bisogno. Ma se io mi sposo, penso che mio marito si debba prendere cura di me". Poi specifica: "Non che volessi essere mantenuta da lui, ma nei momenti di difficoltà non puoi screditare le persone che ti aiutano". Tutt'altra versione quella di Tony: "Una volta firmato il divorzio lo scorso gennaio, ho deciso di troncare ogni contatto. Antonella mi ha fatto passare per uno squattrinato e un mantenuto, quando io ho lavorato tutta la vita".

