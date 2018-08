Umberto Tozzi, 40 anni che ti amo/ Scaletta e ospiti del concerto: da Raf ad Anastacia (Replica)

Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: in onda su Canale 5 la replica del grande concerto all'Arena di Verona. Scaletta, ospiti della serata e tutti i dettagli

25 agosto 2018 Anna Montesano

Umberto Tozzi

Un altro sabato dedicato alla musica quello di questa sera su Canale 5. La prima serata vedrà infatti in onda la replica di Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo, il concerto che il noto artista ha tenuto all’Arena di Verona per festeggiare i quarant’anni della sua carriera. Una notte magica, illuminata dai successi del cantante che non sarà però solo sul prestigioso palcoscenico italiano. Al fianco di Umberto Tozzi, si esibiranno nomi come: Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri (indimenticabile la loro 'Si può dare di più', con il quale vinsero il Festival di Sanremo nel 1987). E ancora ci sarà Al Bano Carrisi, Raf, Anastacia, Fausto Leali e Marco Masini. Un concerto unico nel suo genere, che è la celebrazione dell'intera carriera di Umberto Tozzi. Il cantante, infatti, allieterà il vasto pubblico con tutti i suoi maggiori successi.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Ecco la scaletta della serata all'Arena di Verona: si inizierà con un intro strumentale, seguiranno Notte rosa, Ti amo, Gli altri siamo noi, Si può dare di più (con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri), Dimentica dimentica, (che vedrà al suo fianco Enrico Ruggeri, pianoforte e violino). Si continua con il medley “Roma nord – Se non avessi te – Gli innamorati”, Sound Of Silence (acustica), Bambolina (acustica, con Albano), Nel sole (con Albano), Medley Lei – Qualcosa qualcuno – Dimmi di no – Immensamente, Gente di mare (con Raf), Infinito (solo Raf), Self Control (con Raf), Donna amante mia, Io camminerò (con Fausto Leali), Vita (con Fausto Leali), Tu sei di me, Perdendo Anna, T’innamorerai (con Marco Masini), Caro babbo (solo Marco Masini, pianoforte), Io muoio di te, Stella stai- My Sharona – Un corpo e un’anima, Tu, Gloria.

LE DICHIARAZIONI DI UMBERTO TOZZI SUL CONCERTO

Di recente, Umberto Tozzi è stato intervistato per il portale laprovinciacr, ed è proprio durante questa chiacchierata che è tornato con la mente al concerto tenuto all'Arena di Verona per i suoi 40 anni di carriera. Ecco le sue dichiarazioni: "«Più che un concerto è stato un meeting tra amici, una di quelle cose che succedono una sola volta nella vita. - ha raccontato il cantante, per poi concludere - E’ stato incredibile: un incontro spontaneo e gioioso in un luogo a cui sono particolarmente affezionato».

