Una Vita / Anticipazioni 25 agosto: Simon, è scontro con don Arturo, vendicherà la morte di Elvira!

Una Vita, anticipazioni 25 agosto: con l’affondamento della Gran Victoria, Simon perderà tutte le speranze di ritrovare viva la sua amata Elvira, per questo motivo…

25 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Una Vita

Simon si prepara a vivere uno dei momenti più dolorosi della sua storia d’amore con Elvira: nella puntata di Una Vita in onda oggi si scoprirà infatti che, in seguito al naufragio della Gran Victoria, non è stato individuato alcun superstite. Affranto dal dolore, il giovane maggiordomo non potrà che fare i conti con la dolorosa perdita della sua amata e, per vendicare la sua scomparsa, si recherà a casa di don Arturo. Simon è infatti ignaro che la sua promessa sposa in realtà non sia mai salita sulla nave ed è fermamente convinto che l’unico responsabile della sua morte sia proprio suo padre. I due si affronteranno quindi faccia a faccia attraverso un alterco piuttosto acceso, che li porterà ben presto a darsele di santa ragione in quella che potremmo definire una vera e propria rissa. A porre un freno all’ira di Simon sarà però il provvidenziale arrivo di Liberto, che riuscirà a mettere un freno ai suoi istinti e a evitare una nuova tragedia.

ROSINA E LIBERTO: OSPITI INDESIDERATI!

L’invasione di topi che a Una Vita ha colpito alcuni appartamenti di Acacias 38 ha costretto Rosina e Liberto a lasciare la loro dimora e a cercare l’ospitalità di Susana. La convivenza, però, diventerà ben presto piuttosto pesante da sopportare e la sarta, sull’orlo di una crisi di nervi, chiederà a Celia di offrire ospitalità ai suoi due nuovi inquilini. A opporsi fermamente a questa decisione sarà però Lolita, che a causa dell’arrivo di Rosina e Liberto, oltre a doversi dividere fra due appartamenti, dovrà occuparsi di altre due persone. Teresa, intanto, è fermamente convinta di voler porre fine alla sua vita, ma a opporsi con tutte le sue forze al suo insano gesto ci sarà il suo amato Mauro. Il poliziotto, però, non riuscirà a convincere la sua amata a desistere dal proprio proposito, per questo motivo chiederà la collaborazione di Celia e Felipe. Riusciranno i due coniugi di Acacias 38 ad aiutare la loro amica?

© Riproduzione Riservata.