Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma? Un importante indizio (Trono Over)

25 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere la coppia di punta di Uomini e Donne. Indizi contrastanti quelli sui due amatissimi protagonisti del trono Over, che hanno popolato i settimanali di gossip tra tira e molla e dichiarazioni a distanza. Il maggior punto interrogativo per tutte queste settimane è però stato l'addio di Giorgio al programma: il cavaliere aveva annunciato il suo ritiro eppure, negli ultimi giorni, qualcosa è cambiato, tanto che pare Manetti voglia tornare. Una mossa che ha spiazzato il pubblico del trono Over, tanto che c'è chi ora crede che Manetti voglia tornare proprio per Gemma. Nonostante abbia più volte palesato che non tornerà insieme alla Galgani, Giorgio potrebbe invece aver cambiato idea proprio per starle vicino. Il cavaliere non ha mai negato che Gemma è una donna che lo ha davvero colpito e che rimarrà sempre nel suo cuore, per questo non è da escludere che torni proprio per lei.

GEMMA E GIORGIO: UNA CHANCE PER TORNARE INSIEME?

Ne sarebbe sicuramente lusingata Gemma Galgani, anche se nelle ultime settimane la dama di Uomini e Donne ha palesato la voglia di dare una svolta alla sua vita. Gemma è costantemente alla ricerca dell'amore e, proprio ora che sembrava pronta a chiudere per sempre il capitolo Giorgio, lui potrebbe tornare in studio col desiderio di ricostruire un rapporto con la dama. Ci sarà davvero la possibilità di rivederli insieme? Gemma e Giorgio hanno davvero una chance di ritornare ad essere una coppia? Sarà tutto da vedere, eppure tutti i segnali ci sono: Gemma e Giorgio sono pronti a tornare protagonisti nello studio di Uomini e Donne.

