Uomini e Donne/ Mattia Marciano e Vittoria, segnali di riavvicinamento? Un atteso chiarimento (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È davvero finita tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello? C'è chi spera nel riavvicinamento, lei fa un importante chiarimento

25 agosto 2018 Anna Montesano

Mattia Marciano e Vittoria Deganello

È davvero finita per sempre tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello? Solo pochi giorni fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha gelato tutti, dichiarando "Io e Mattia al momento non stiamo più insieme", parole alquanto inaspettate visto che, fino a pochi giorni prima, i due erano insieme al mare, intenti a godersi sole e acque cristalline. Nessun cenno di crisi traspariva sui social, ed è per questo che la rottura è stata per tutti un fulmine a ciel sereno. Vittoria ha motivato che la crisi è ormai presente da qualche tempo, e che tante sono le motivazioni che li hanno portati a decidere di interrompere la loro relazione. Motivazioni, tuttavia, mai chiarite da nessuno dei due che, in un primo momento, hanno fatto pensare alla possibilità che non fosse del tutto finita, cosa per molti evidente dalle stesse dichiarazioni della Deganello.

IL CHIARIMENTO DI VITTORIA

C'è però chi ha ipotizzato che la vera motivazione di questa rottura fosse un tradimento di Mattia Marciano. Di fronte a questa ipotesi però, Vittoria è subito intervenuta per smentire: "Allora, prima che le cose vengano travisate, e che vabbè ognuno fa i suoi pensieri in base alle frasi che io ho scritto e vedendo le vostre risposte, avete immaginato che io avessi avuto delle sensazioni, ovvero che Mattia m’avesse tradito, e io avessi le corna, così quindi l’ho lasciato. - ha dichiarato - Il motivo non è questo, le mie sensazioni, i miei sesti sensi, non erano riferiti a quello, ma ad altre cose in base al nostro rapporto. Quindi, mi dispiace abbiate pensato questo, soprattutto che avete raffigurato lui come una persona di merda. Non mi riferivo assolutamente a questo, ma ad altro. Ché poi quelli sono problemi nostri, interni, era un semplice sfogo ed era appunto riferito ad altri lati della fine del nostro rapporto."

© Riproduzione Riservata.