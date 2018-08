Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono sposati / Foto, nozze a Bidard per l'ex di Monica Bellucci e la modella

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono marito e moglie. Dopo tre anni di fidanzamento é arrivato il fatidico “Si” per una delle coppie più chiacchierate

25 agosto 2018 Anna Montesano

Vincent Cassel e Tina Kunakey sposi

Vincent Cassel e Tina Kunakey sono marito e moglie. Dopo tre anni di fidanzamento é arrivato il fatidico “Si” per una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. L'attore 51enne e la modella 21enne hanno scelto un pomeriggio di fine estate per convolare a nozze, il tutto è accaduto nel municipio di Bidard, vicino a Biarritz, nel sud della Francia. Una bellissima cerimonia, che ha coronato un amore che dura ormai da 3 anni e che inizialmente ha fatto tanto scalpore. Solo la scorsa settimana, Vincent Cassell parlava di nozze in un'intervista rilasciata a Vanity Fair e ammetteva: «Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solitario, single. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato».

IL MATRIMONIO PER VINCENT CASSEL

La donna di cui parla l'attore francese, noto ex di Monica Bellucci, è proprio la bellissima Tina Kunakey. Il loro amore è stato come un fulmine a ciel sereno. Una passione forte quella tra l'attore e la modella, mai ostacolato dalla differenza d'età (30 anni): «Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. - ha raccontato l'attore nel corso dell'intervista - Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così». E sull'importanza delle nozze, Cassel aveva poi aggiunto: «Il matrimonio é una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme».

© Riproduzione Riservata.