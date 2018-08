Alessandro Greco / Il conduttore scatena il totonomi per L'Eredità (Maurizio Costanzo Show, replica)

Alessandro Greco, il conduttore sta scatenando il totonomi per il programma L'Eredità. Era diventato popolare alla fine degli anni novanta. (Maurizio Costanzo Show, replica)

Alessandro Greco, Maurizio Costanzo Show

Alessandro Greco continua a scatenare il totonomi per quanto riguarda il programma l'Eredità, molto popolare per il palinsesto della Rai. Il nome del noto showman che ha spopolato con Furore è visto in gara accesa contro un altro nome molto in vista, quello di Amadeus. Non è chiaro tuttavia se Flavio Insinna lascerà l'Eredità, data che la sua collaborazione con l'emittente nazionale potrebbe essere in bilico. In questi ultimi giorni si parla infatti a lungo della possibilità che il network prenda una posizione drastica nei confronti di Insinna, per via del famoso polverone sollevato da Striscia la Notizia in merito ad alcuni fuori onda che hanno creato scandalo. Ed è così che il nome di Greco ritorna alla ribalta, pronto a lanciarsi verso un nuovo quiz che di certo saprebbe come guidare al meglio. Alessandro Greco sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo questa sera, domenica 26 agosto 2018, al Maurizio Costanzo Show. E la sua presenza, anche se l'appuntamento è in replica, ci conferma come il nome del conduttore sia ritornato ad interessare i vertici del piccolo schermo. Non è escluso quindi che presto lo vedremo alla guida di quache show di punta, soprattutto dopo il successo ottenuto da Furore anche a vent'anni di distanza dal suo debutto, grazie al recente revival su Rai 2.

NON CI SONO LIMITI

Imitatore, conduttore. Non sembrano esserci limiti alle abilità di Alessandro Greco, diventato popolare a fine anni '90 grazie alla sua grinta ed all'energia trasmessa ai telespettatori da casa. In molti ricordano il suo Furore, il programma che ha scatenato per diversi anni molti vip italiani. Ed anche per questo la Rai non ha esitato a rispolverare lo show, sicura di poter fare centro. Nel frattempo il pubblico continua a chiedersi come mai Greco non si sia visto riconfermare invece per Zero e Lodo, tanto da scegliere un sostituto. "Non è colpa mia", dichiara subito il presentatore per confermare che non si tratta di un abbandono, ma di una decisione dall'alto. "Credo aiuti ad appartenere a certi giri", ha dichiarato in un'intervista al giornale Avvenire, forse sottolineando in modo più o meno nascosto, di non essere così gradito ai piani alti. Una cosa è certa: Greco ha dalla sua parte uno stuolo di spettatori pronti a sostenerlo in contesti televisivi. Vincerà il pubblico? Intanto possiamo avere la certezza che il conduttore non sia rimasto senza lavoro e che potrebbe di nuovo registrare un forte successo con il ritorno di Furore in tv. I numeri per ora ci sono tutti, così come ospiti importanti che hanno catturato l'attenzione degli italiani, dagli Zero Assoluto a Valeria Rossi, fino a Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Donatella Rettore e molti altri ancora.

