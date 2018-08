BLADE/ Su Canale 20 il film con Wesley Snipes (oggi, 26 agosto 2018)

Blade, il film fantastico in onda su Canale 20 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Wesley Snipes, Stephen Dorff, alla regia Stephen Norrington. Il dettaglio della trama.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su 20

NEL CAST STEPHEN DORFF

Blade, il film fantastico in onda su Canale 20 oggi, domenica 26 agosto 2018 alle ore 23,20. Alla regia del film il cineasta britannico Stephen Norrington: 'Blade' e 'La leggenda degli uomini straordinari', attualmente il canto del cigno del regista fermo al palo dal 2003, sono i lungometraggi di maggior successo tra i quali, nel 2001, si è intramezzato il film 'The last minute', un buon thriller nel cui cast compariva l'attore Max Beesley. Protagonista assoluto di 'Blade' è l'attore originario della Florida Wesley Snipes, artista dotato di ottime vocazioni verso l'action movie, (lo ricordiamo infatti in film come 'Demolition Man', a fianco di Sylvester Stallone o al fianco dell'immortale Sean Connery in 'Sol Levante', una spy story diretta da Philip Kaufman). Al suo fianco l'attore statunitense Stephen Dorff, un artista che ha alternato la sua carriera tra alti e bassi, tra blockbuster movie come 'Non aprite quel cancello' datato 1987 o 'Cuba Libre-La notte del giudizio' del 1993. Forse il film più importante nel quale Dorff ha lasciato la sua traccia è quel 'World Trade Center' diretto da Oliver Stone nel 2006. Il resto del cast di 'Blade' è tutto sommato anonimo, per quanto meriti di essere citato l'attore teutone Udo Kier, artista della vecchia scuola tedesca presente in film immortali come 'Histoire d'O', 'Suspiria', diretto da Dario Argento, ma Kier va ricordato soprattutto per le tante pellicole dirette dal danese Lars Von Trier tra le quali 'Le onde del destino' e 'Dancer in the dark'. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BLADE, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

'Blade' è ambientato a New York ai giorni nostri, nonostante un flashback iniziale nel quale una donna afroamericana partorisce, morendo, il bambino che nei nostri giorni sarà protagonista della nostra pellicola. La trama inizialmente si svolge all'interno di uno squallido disco-pub nei sobborghi della Grande Mela, una decadente e trasgressiva discoteca underground nella quale si reca una giovane coppia. I ragazzi iniziano a ballare fin quando, improvvisamente, tutti i convenuti, compresa la ragazza, si rivelano vampiri pronte a nutrirsi dell'ignaro adolescente. Il destino non vorrà però quella notte il ragazzo nelle fauci della morte, improvvisamente irrompe nel locale Eric Brooks, per tutta la città conosciuto con il nickname 'Blade', giustiziere specializzato nella caccia ai 'succhia-sangue'. Lo scontro è inevitabile ma il ragazzo ne esce incolume, anche grazie alla Polizia locale con la quale 'Blade' collabora. Da quel momento, tra certezze e sospetti, conferme ed indagini nelle tenebre, 'Blade' combatterà i mostri nel sottosuolo newyorchese assieme ad un nuovo compagno, Whistler, il quale perse la sua famiglia proprio tra le fauci dei vampiri assetati di sangue umanoide.

