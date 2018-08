Belen Rodriguez/ Foto, la dedica al figlio per spazzare via le polemiche: scatti bollenti e repliche poetiche

Belen Rodriguez tramite social, riesce sempre a tenere altissima l’attenzione dei follower. Ecco perché, anche nelle ultime ore, l'argentina ha fatto una dedica al piccolo Santiago.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez tramite social, riesce sempre a tenere altissima l’attenzione dei follower. Ecco perché, anche nelle ultime ore, l’argentina più amata in Italia, ha avuto modo di fare una dedica al piccolo Santiago, il figlio nato dalla sua unione con il ballerino di Amici, Stefano De Martino. Già in passato, la conduttrice di “Tu si que vales” ha dovuto contrastare tutti coloro che hanno avuto qualcosa da ribadire contro il figlio, accusandolo di non essere bello. E’ infatti, ad “intermittenza”, la showgirl si trova a dovere contrastare queste stupide polemiche riguardanti la bellezza del figlio. La stessa cosa è accaduta di recente anche a Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto bloccare le polemiche tramite una serie di Instagram Stories. Fortunatamente la Rodriguez ha le “spalle larghe” e mette da parte il chiacchiericcio social con dediche al figlio, senza prestare attenzione alle parole degli haters.

Belen Rodriguez, dedica al figlio per spazzare via le polemiche

“Proverò a pensarti mentre mi sorridi, la capacità che hai di rasserenare”, scrive Belen Rodriguez su Instagram, accompagnando la sua dedica ad uno scatto in compagnia del piccolo Santiago. “Mi hai insegnato cose che non ho imparato / Per il gusto di poterle reimparare / Ogni giorno mentre guardo te che vivi / E mi meraviglio di come sai stare / Vera dentro un tempo tutto artificiale / Senza vesti tra le maschere di carnevale / Luce dei miei occhi sangue nelle arterie / Selezionatrice delle cose serie / Non c’è niente al mondo che mi deconcentri / Non c’è cosa bella dove tu non c’entri…”. La compagna di Andrea Iannone si è affidata ad una canzone di Jovanotti dal titolo “Chiaro di luna”, per replicare in maniera poetica alle polemiche sull’amatissimo figlio. Dopo questo scatto, i commenti degli estimatori hanno invaso il profilo dell’argentina. Nelle passate giornate, uno scatto bollente di Belen, ha nuovamente fatto storcere il naso agli haters, tanto da “costringere” la madre di lei ad intervenire per mettere fine alle polemiche e le accuse social.

© Riproduzione Riservata.