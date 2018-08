CANE E GATTO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Tomas Milian (oggi, 26 agosto 2018)

Cane e gatto, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer, Tomás Milián e Marc Lawrence, alla regia Bruno Corbucci. La trama del film nel dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER

Cane e gatto è una pellicola italiana prodotta nel 1983 e diretta da Bruno Corbucci. Il film ascrivibile al genere delle commedie all'italiana si basa su un soggetto scritto a quattro mani da Mario Amendola e dallo stesso regista, ottima la sceneggiatura affidata agli stessi due professionisti. Il lavoro cinematografico vede un ottimo cast di attori, la parte principale è stata affidata da Corbucci all'indimenticato attore romano Bud Spencer che è affiancato dai bravi Tomás Milián e Marc Lawrence. Ottime le musiche, composte da Michelangelo La Bionda, per una pellicola che è stata trasmessa molte volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani e che andrà in onda questo 26 agosto su Rete 4 all'interno della programmazione pomeridiana (ore 16.30). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CANE E GATTO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si esplica in Florida, qui Tony Roma un ladruncolo da strapazzo è dedito a piccole rapine. Una tecnica ben collaudata di Tony è quella di circuire le donne, anche di una certa età. Roma facendo leva sulla sua simpatia e sulla voglia d'affetto delle gentili donzelle riesce a derubarle di tutto, vivendo tutto sommato una vita agiata. Più volte la sua attività è stata però scoperta e condannata da un tenente della polizia locale, il burbero ma tutto sommato buono di cuore Alan Parker. Alan senza nessun arma se non i suoi potenti pugni mantiene l'ordine, e spesso ha nel passato arrestato Tony, arresti che si concludono con la consegna dello scapestrato ai colleghi dei distretti vicini. Nelle sue tante discussioni con Roma, Parker ha sempre ricevuto assicurazioni sul fatto che il giovane abbandoni la via del crimine, più di una volta inoltre Roma aveva denunciato i poliziotti facendo presente gli intrighi che essi avevano con la malavita organizzata. Improvvisamente la vita di Tony prende una piega inaspettata. Egli infatti un giorno è il testimone oculare di un omicidio, la sua voglia di testimoniare non solo gli porta molte inimicizie all'interno del distretto di polizia, ma costringe Parker ad aiutarlo in ogni possibile modo. La difesa del poliziotto mette nei guai la sua famiglia che viene rapita, ci vorrà molta astuzia e una buona dose dei proverbiali pugni tenente a districare una situazione che si era fatta molto pericolosa. Il finale vede la meritata vacanza di Parker, una vacanza che il funzionario spera di non dover interrompere a causa dell'ennesima bravata dell'ormai amico Tony.

