CHI PROTEGGE IL TESTIMONE/ Su Rai Movie il film con Tom Berenger (oggi, 26 agosto 2018)

Chi protegge il testimone, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Tom Berenger e Mimi Rogers, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MIMI ROGERS

Chi protegge il testimone è un thriller del 1987 diretto da Ridley Scott (Alien, Il gladiatore, Blade runner) ed interpretato da Tom Berenger (Platoon, Inception, One shot one kill - A colpo sicuro), Mimi Rogers (Il massaggio dell'anima, The door in the floor, Lost in space - Perduti nello spazio) e Lorraine Bracco (Quei bravi ragazzi, Ritorno dal nulla, la serie tv Rizzoli & Isles). Le musiche del film sono state scritte da Michael Kamen (Robin Hood - Principe dei ladri, Arma letale, Highlander - L'ultimo immortale), compositore e conduttore d'orchestra molto attivo in ambito cinematografico scomparso nel 2003. La pellicolaChi protegge il testimone è già stata inserita altre volte nei palinsesti televisivi italiani e andrà di nuovo in onda su Rai Movie nella prima serata di questa domenica 26 agosto dalle ore 21.10. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CHI PROTEGGE IL TESTIMONE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Claire Gregory (Mimi Rigers) è una ricchissima donna newyorchese. Quando la donna diventa testimone dell'omicidio di un suo amico, Winn Hockings (Mark Moses), si trasforma a sua volta in un bersaglio per i killer che vogliono chiuderle la bocca per sempre e impedirle di testimoniare. Il detective Mike Keegan (Tom Berenger) viene così incaricato di proteggerla. La convivenza forzata fra Claire e Mike si trasforma ben presto in attrazione reciproca. I due iniziano così una relazione che mette seriamente in crisi il matrimonio di Mike con la collega Ellie (Lorraine Bracco). Quando quest'ultima viene a sapere della relazione caccia di casa Mike, che si trasferisce così stabilmente da Claire. Anche la donna lascia il suo fidanzato, Neil (John Rubinstein), per poter stare con Mike. Il detective però non può permettersi di abbassare la guardia, Joey Venza (Andreas Katsulas), l'assassino di Winn, è ancora a piede libero e minaccia la vita di Claire. Per mettere fuori gioco la guardia del corpo Venza arriva a rapire Ellie e loro figlio Tommy. Mike si trova così in una situazione ancora più delicata, con entrambe le sue donne in pericolo.

