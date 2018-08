Chiara Ferragni e Fedez/ Foto su instagram scatena nuove polemiche: le risposta della influencer

Chiara Ferragni e Fedez, il look della influencer nella foto in barca scatena i commenti del web ma la futura sposa risponde a tono a tutti. Interviene anche il rapper

26 agosto 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

"Questo mese è stato un sogno": scrive così Chiara Ferragni, salutando l'orizzonte nel suo ultimo giorni in barca con amici e con le sorelle. Le vacanze, per ora, sono quasi finite ma soltanto perché c'è l'urgenza di trasferirsi a Noto, in Sicilia, dove il 1 settembre l'influencer da quasi 14 milioni di follower sposerà Fedez, al secolo Federico Lucia. Il countdown è ufficialmente iniziato: pochissimi giorni dividono la paparazzatissima coppia dal fatidico "Si" e, su Instagram, la Ferragni si diverte a postare scatti della sua vacanza con Fedez, il piccolo Leone e la sua famiglia. È uno di questi ultimi ad attirare l'attenzione (e le critiche) dei follower. In questo scatto, Chiara e Fedez si abbracciano e baciano, ciò che però non piace è che la Ferragni sia in topless.

UNA FOTO SCATENA NUOVE CRITICHE SULLA FERRAGNI

Le critiche del web sono immediate. C'è chi le fa notare che in barca non è da sola ma ci sono anche tante altre persone, tra cui uomini e per di più fidanzati, e chi invece le sottolinea che "da madre" non dovrebbe esporsi in questo modo. "Ma sei una madre, stai in topless mentre ti tocca il culo" scrive un utente, che trova la risposta secca della Ferragni "Esattamente", scrive. E ancora c'è chi le chiede "Fedez non è geloso che giri sulla barca con le minne al vento?" e, anche in questo caso, Chiara risponde "Ti sembra geloso in questa foto?". E ancora c'è chi nota "Perché hai tagliato i piedi in questa foto?"; la Ferragni stavolta risponde stizzita "Per farvi scrivere commenti meno scontati". E non manca l'intervento di Fedez, che ironizza chiedendole proprio dei piedi tagliati nella foto: "Sei un p*rla" risponde la futura moglie.

My crazy one ?? Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 24, 2018 at 10:58 PDT

© Riproduzione Riservata.