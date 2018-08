E ALLA FINE ARRIVA POLLY/ Su Italia 1 il film con Ben Stiller (oggi, 26 agosto 2018)

E alla fine arriva Polly, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Ben Stiller e Jennifer Aniston, alla regia John Hamburg. La trama del film nel dettaglio.

il film commedia in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE JENNIFER ANISTON

E alla fine arriva Polly andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, domenica 26 agosto 2018. La proiezione inizierà alle 21.20 e si tratta di una pellicola del 2004, del genere commedia e sentimentale. La regia è affidata a John Hamburg, così come la sceneggiatura, mentre fra i produttori troviamo Danny DeVito. Il cast è stellare e prevede la presenza di Ben Stiller e di Jennifer Aniston, al fianco di Alec Baldwin, Debra Messing, Bryan Brown, Hank Azaria, Bob Dishy, Masi Oka, Michelle Lee, Jsu Garcia, Kevin Hart e Missi Pyle. Le musiche sono inoltre a cura di Theodore Shapiro, mentre la fotografia è di Seamus McGarvey, candidato agli Oscar del 2008 grazie al suo lavoro nel film di Joe Wright dal titolo Espiazione. Maecco la trama del film nel dettaglio.

E ALLA FINE ARRIVA POLLY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di ...e alla fine arriva Polly mette al centro della scena Reuben, un agente assicurativo dal carattere mite e considerato un esperto nel calcolare ogni tipo di rischio. Il suo lavoro lo ha reso più metodico, spingendolo a valutare ogni tipo di pericolo nelle situazioni più disparate. Nemmeno le sue nozze con Lisa sono riuscite a mettere un freno a questa sua caratteristica. Reuben del resto è sicuro che Lisa sia felice al suo fianco, ma riceverà un duro colpo quando scoprirà che in realtà lo sta tradendo con un francese e istruttore di sub. Il crollo delle certezze del protagonista avviene tra l'altro proprio mentre la luna di miele è ancora in corso, per Reuben non ci sarà altro da fare che ritornare a casa sconfitto e abbandonato. Incontra così una sua vecchia conoscenza dei tempi delle scuole, Polly, affascinante quanto perenne indecisa. Nonostante le differenze caratteriali, i due iniziano ad incontrarsi e ad apprezzare la reciproca presenza. La relazione non tarda ad arrivare, ma per riuscire nell'impresa Reuben dovrà fare i conti con rischi che non avrebbe mai accettato prima.

