FIDANZATI PER CONVENIENZA/ Su Rai 1 il film con Vanessa Marcill (oggi, 26 agosto 2018)

Fidanzati per convenienza, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Vanessa Marcill, David Sutcliffe e Karen Holness, alla regia David Winning. Il dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di rai 1

NEL CAST VANESSA MARCILL

Fidanzati per convenienza 'Fidanzati per convenienza' è una commedia sentimentale voluta da Rai 1 per il pomeriggio di questa domenica 26 agosto 2018 alle ore 14,00, perfettamente sul traguardo d'inizio della fascia pomeridiana. Cosa dire di questo film? Innanzitutto che nasce per la tv e si rivolge a quel pubblico femminile che nella prima fascia del post pranzo pomeridiano ricerca un po' di serenità, un sorriso, qualche lacrimuccia esistenziale, una bella storia per sognare anche solo per un po' più di un'ora. Tutto ciò è peccato e sbagliato? Assolutamente no e a quel pubblico dedichiamo questo film in cui amicizia e amore viaggiano sullo stesso treno del cuore e dei sentimenti, pellicola diretta dal regista David Winning mentre nel cast la protagonista è un volto noto, almeno negli USA, in realtà in tutto il mondo, sulle frequenze dei telefilm televisivi. Forse la ricorderete per 'General hospital' o per 'Beverly Hills 90210', sul grande schermo furono invece pellicole come 'The rock' di Michael Bay del 1996 a renderla nota ai casting, film nel quale recita accanto a niente meno che Sean Connery. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FIDANZATI PER CONVENIENZA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Kate Lawrence è laureata e professionista in ambiti sociologici, nel suo impiego si avvale della collaborazione di diversi partner nel difficile e sottile gioco di esperta e consulente di rapporti tra celebrità, atteggiamenti sociali ad alti livelli, situazioni di stress dovute alla vita pubblica di personaggi provenienti da diversi mondi ma con un unico filo comune, la notorietà. Una professione difficile e snervante ma che non impedisce a Kate di trovare l'amore, coltivare con tenerezza il suo fidanzamento, annunciare improvvisamente le nozze agognate con l'amato Bryan, uomo d'affari bellissimo e dotato di grande charme. Tutto sembra un sogno, la piccola favola di Kate per quanto il destino le faccia, come a volte accade, un piccolo sgambetto. Tutto è pronto per le nozze, la cerimonia è alle porte, damigelle e gazebo, celebrante e catering attendono solo gli sposini per il sì pubblico, ma Bryan decide di rompere tutto dimostrandosi quello che effettivamente è, una boriosa personalità egocentrica. Kate rimane così sola e disperata, il mondo le crolla attorno se non fosse per l'inaspettato aiuto del suo personale amico, Lucas, il quale decide di proporle di essere il suo fidanzato apparente per prendere tempo e decidere il da farsi, una situazione che però potrebbe sfociare in qualcosa di molto più tenero, Lucas ha le sue finalità ...

© Riproduzione Riservata.