Francesca Cipriani / Ecco gli ingredienti segreti delle sue vacanze estive (Maurizio Costanzo Show, replica)

Francesca Cipriani sta condividendo le sue vacanze estive con due ingredienti segreti e cioè il mare e la pizza. La showgirl sui social sempre più virale (Maurizio Costanzo Show, replica)

Francesca Cipriani al Maurizio Costanzo Show

Mare e pizza sono gli ingredienti segreti delle vacanze di Francesca Cipriani. La bombastica showgirl dalla chioma bionda alterna infatti gli scatti condivisi sui social a foto che la immortalano al mare, armata del suo bikini rosa e mozzafiato, ad altri scatti che la riprendono mentre mangia una pizza super farcita. Per quest'ultima occasione invece la showgirl ha preferito puntare tutto su un look country, con un motivo a quadretti rosso e bianco. E di certo non ha ordinato una Margherita, dato che si vede chiaramente la farcitura della sua pizza: patatine fritte e wurstel. Clicca qui per vedere la foto di Francesca Cipriani. Francesca Cipriani sarà inoltre ospite del Maurizio Costanzo Show questa sera, domenica 26 agosto 2018, per l'ultima delle puntate in replica della stagione di quest'anno. L'ex Naufraga dell'Isola dei Famosi è finita ancora una volta al centro dei meme virali sui social per via di alcuni rumors e non solo. Nei corridoi del gossip si vocifera infatti che la potremmo vedere nel ruolo di Tentatrice in Temptation Island Vip, prossimo alla partenza. Da Naufraga terrorizzata a single intrigante, la Cipriani è riuscita inoltre a strappare qualche sorriso ai fan pubblicando una foto con cui scimmiotta la gaffe che la giornalista di Sky ha fatto a Genova, non riconoscendo il Sindaco. "Scusi lei è rifatta?", scrive la showgirl nel suo post. "Sono Francesca Cipriani, veda un po' lei", aggiunge subito dopo su Twitter. Clicca qui per vedere il post di Francesca Cipriani.

NON ESISTE ALCUN FRENO...

Non esiste alcun freno per Francesca Cipriani, sia che si tratti di una pizza ed un dolce al cioccolato, sia che si tratti di chirurgia estetica. In questi giorni il nome della showgirl ha sollevato diverse polemiche per via della sua decisione di ricorrere al bisturi per fare un altro ritocchino. E non si tratta del seno, questa volta, dato che il punto che la Cipriani vorrebbe valorizzare è il lato B. Giacomo Urtis è stato così richiamato all'ordine per pensare al prossimo intervento ed in base a quanto riferito dallo stesso chirurgo dei vip a Dagospia, sembra che esista una motivazione precisa dietro questa scelta della showgirl. La Cipriani è entrata in competizione con Kim Kardashian? E' quanto afferma Urtis nel suo intervento stampa, a cui ha aggiunto anche che "sicuramente non riuscirà a batterla per il numero di followers". Nel frattempo la diretta interessata non sta solo pensando alle sue vacanze estiva, ma anche a quale lavoro poter fare al suo rientro. "Prendimi a Uomini e Donne" è una delle ultime richieste che la blonde bombastica ha rivolto a Maria De Filippi, nella speranza che trovi un posto per lei nel programma di punta di Canale 5. Non si tratta ovviamente di un ruolo da opinionista, al fianco magari di Tina Cipollari, ma del Trono Over. Verrà accontentata? Date le idee sempre in fermento della Regina del piccolo schermo, non è escluso che in un prossimo futuro possa emergere anche una versione Vip del Trono di Uomini e Donne.

