Frattura Vecchia/ Quella tragica frana lo trasformò in un borgo fantasma, ma... (Linea Verde)

Frattura Vecchia/ Quella tragica frana lo trasformò in un borgo fantasma

Frattura Vecchia, la frazione di Scanno in provincia de L'Aquila è nota per una storia tragica. Sono splendidi i paesaggi e tantissime le cose da raccontare. (Linea Verde)

Frattura Vecchia, Linea Verde

Frazione di Scanno, Frattura Vecchia è sita in provincia de L'Aquila ed è un borgo che vanta la presenza di appena una cinquantina di residenti. Il paesino è noto anche grazie al film Uomini e lupi che è stato girato nel '57 da Giuseppe De Santis in collaborazione con Leopoldo Savona e che prevede un cast con Yves Montand e Silvana Mangano. Frattura Vecchia deve tuttavia il suo nome ad un evento traumatico che risale al 1915, anno in cui un sisma si è riattivato per radere al suolo quello che era l'antico borgo. La frana generata provoca devastazione e morte: la vecchia Frattura viene così spazzata via, trasformando il posto in quello che diventerà un paese fantasma. Frattura Vecchia sarà inoltre al centro della puntata di Linea Verde che andrà in onda su Rai 1 oggi, domenica 26 agosto 2018. Sarà l'inviata Federica Quaranta a seguire un gregge di capre e pecore per ammirare le bellezze del posto, in un viaggio che la porterà fino al cuore di Frattura Vecchia. "Un silenzio assordante", scrive su Tripadvisor un utente che ha scelto di trascorrere nel territorio alcuni giorni di vacanza. "Atmosfera suggestiva", aggiunge qualcun altro notando come ancora oggi siano presenti le strutture abitative di chi è stato colpito dal terremoto più di un secolo fa. E' possibile infatti ammirare anche la fontana che si trova nell'antica piazzetta del borgo.

LA STORIA TRAGICA

La storia tragica di Frattura Vecchia ha permesso al tempo di fermarsi in via definitiva, in questo piccolo borgo fantasma abruzzese. Oggi le case sono silenziose e disabitate, ma è possibile intravedere qualche pentola al loro interno. La popolazione che è riuscita a sopravvivere al terremoto del 1915 ha cercato una via di fuga in fretta e furia e non ha perso tempo a raccogliere effetti personali ed utensili. La paura di quei giorni è ancora visibile nelle strutture diroccate, nel silenzio che avvolge le stradine dissestate. Nel corso degli anni si è ristrutturata solo qualche abitazione, ma nessuno degli abitanti di un tempo sembra aver deciso di ritornare a vivere in un luogo legato ad una tragedia così importante. Frattura Nuova è stata invece costruita negli anni '30, mentre nel 2002 Michele Placido ha deciso di girare nel borgo antico il suo film Un viaggio chiamato amore. La vegetazione invece continua ad avere il primo posto agli occhi della montagna circostante: malinconica, selvaggia, del tutto naturale e spettacolare.

