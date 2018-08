GIULIA DE LELLIS SUL TRONO DI UOMINI E DONNE?/ Con Andrea Damante "non c'è più l'amore"

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme. Sono loro a farlo sapere, lei intervenendo a una serata, lui in un'intervista al settimanale Spy.

26 agosto 2018 Rossella Pastore

Andrea Damante e Giulia De Lellis a Uomini e Donne

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, chiarisce il rapporto che la lega all'ex tronista Andrea Damante: "Lui è una persona molto importante per me, ma non c'è più l'amore. Altrimenti non se ne andava". Lo ha dichiarato durante una delle sue serate itineranti, le stesse che hanno portato Andrea ad allontanarsi e – forse – a tradirla. Lo stesso Damante tiene a mettere le cose in chiaro: "Ve lo dico io così evitiamo ambiguità e cattiverie: io e Giulia De Lellis non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti. Godetevi l'estate e pace". Nella lapidaria intervista a Spy, Andrea mette ci letteralmente una pietra sopra. Giulia potrebbe persino salire sul Trono della prossima edizione, spodestando l'ex e prendendosi la sua rivincita.

LA CRISI

La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, era andata in crisi già a inizio estate. Due settimane fa era stata avvistata in Sardegna; più di recente, sia Giulia che Andrea erano stati paparazzati a Formentera. Spy ricostruisce tutti i dettagli della vicenda: in Spagna, Giulia aveva preferito prendersi una pausa dal suo dj. Damante ha presenziato a una serata del Pineta Club, mentre lei ha preferito ritirarsi nelle sue stanze. A partire da quel momento, i rapporti si sono raffreddati. Lei sognava un amore romantico; lui preferiva la compagnia degli amici. Tra tutti, Ignazio Moser: sarà per questo che Giulia e Ignazio sono nemici giurati. Quest'estate, poi, l'ha visto impegnato ogni week-end nelle "disco nights" di mezza Italia, e la mole di impegni ha contribuito ad allontanarli.

