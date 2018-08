Gianni Morandi è grasso: foto choc/ “E adesso?”: lo scatto ingrassato post vacanza preoccupa i fan!

Gianni Morandi, la foto choc sui social visibilmente ingrassato scatena le reazioni dei fan. C'è chi mette in dubbio la veridicità dello scatto e chi ci casca in pieno!

26 agosto 2018 Emanuela Longo

Gianni Morandi, la foto choc sui social (Instagram)

Riuscireste mai ad immagine un Gianni Morandi fuori forma, visibilmente appesantito e pronto a sconvolgere il suo vasto pubblico social? Ebbene, il popolare cantante questa volta ha evidentemente esagerato ed ha voluto prendersi gioco dei suoi follower postando su Instagram uno scatto surreale. Si tratta di un fotomontaggio che lo ritrae letteralmente trasformato, mentre è seduto su una sdraio al mare e con diversi chili in più rispetto a come lo ricordavamo dai precedenti scatti. Cosa è accaduto? A spiegarcelo è lo stesso Morandi che scherzosamente commenta la foto, come sempre realizzata dall'immancabile moglie Anna, scrivendo: "Dopo due settimane di vacanza, questo è il risultato... E adesso?". E' chiaro che, come già anticipato, trattasi solo di un fotomontaggio, quindi di uno scherzo ai suoi follower, con il quale il buon Gianni ha voluto annunciare anche via social la fine delle sue vacanze su un'isola greca, durante le quali evidentemente non avrà fatto tanto caso alla dieta, lasciandosi andare al buon cibo del posto che lo ha ospitato.

GIANNI MORANDI INGRASSATO: LA REAZIONE DEI FAN

Non tutti i follower di Gianni Morandi, però, hanno compreso la sua ironia e sono stati in tanti a manifestare una certa preoccupazione di fronte alla trasformazione choc che ha caratterizzato il cantante di Monghidoro nelle ultime ore. Se infatti qualcuno ha commentato con un dubbioso "No, non ci credo, non è lui!", non sono mancati anche i commenti del tenore di: "Se questo è il risultato del che dubito è meglio "cambiare aria"". Eppure, sarebbe bastato scorrere nel suo profilo Instagram di qualche foto per scoprire che Morandi si è solo fatto bonariamente beffa dei suoi utenti! Il "vero" Morandi, infatti, continua ad essere sempre in gran forma nonostante i suoi 73 anni. E soprattutto i più attenti, prima di smentire categoricamente la foto chiaramente fake, hanno voluto anche argomentare notando una certa differenza con lo scatto postato rispetto ad una caratteristica fisica del cantante, commentando: "Non è Morandi!! Non sono le sue mani!!!". Nonostante questo Gianni è riuscito ancora una volta nel suo intento, ovvero quello di colpire migliaia di follower con l'arma dell'ironia facendo sorridere e, perché no, far parlare di sé.

