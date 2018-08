HOMELAND/ In chiaro la prima stagione con Claire Danes. Anticipazioni del 26 agosto

Homeland, anticipazioni del 26 agosto 2018, in prima tv sul 20. Carrie viene assegnata alla CIA e sospetta di Brody, un veterano diventato forse terrorista.

Homelan, in prima Tv sul canale 20

HOMELAND, ANTICIPAZIONI DEL 26 AGOSTO: LA SERIE TV

Il canale 20 si prepara ad aprire le danze ad una serata ricca di azione: Homeland - Caccia alla spia andrà in onda con un doppio episodio a partire da questa sera, domenica 26 agosto 2018. "Eroe di guerra" e "Sorvegliato speciale" ci aiuteranno a scoprire il mondo affascinante di una serie Tv attuale che fra spionaggio, affari internazionali ed intrighi è riuscita a tenere con il fiato sospeso milioni di telespettatori sparsi in tutto il mondo. Ispirata a Hatufim, la serie israeliana creata da Gideon Raff, l'adattamento americano prevede una prima stagione composta da 12 episodi con durata variabile. Il genere è spionaggio e thriller e mette al centro della trama Claire Danes nei panni di Carrie Mathison, una donna bipolare con un forte problema di personalità che lavora al servizio della CIA.Al suo fianco troveremo diversi personaggi principali, dal veterano di guerra e sergente dei Marine Nicholas Brody (Damian Lewis) fino al capo di Carrie e direttore della CIA, sezione Antiterrorismo, David Estes (David Harewood). L'attore è conosciuto inoltre per il suo ruolo di personaggio principale in Supergirl.

Saul Berenson è interpretato invece da Mandy Patinkin e nel corso delle diverse stagioni avrà un ruolo cruciale nella vita di Carrie e non solo: da alleato a oppositore, oscillerà con costanza nella sua opinione sulla protagonista. Da non dimenticare che Lewis è riuscito a confermare la propria popolarità proprio grazie alla sua interpretazione di Nicholas, riuscendo ad attirare l'attenzione pubblica e conquistando un posto d'onore nella serie Billions. Anche se con ruoli secondari si ricordano le partecipazioni di Diego Klattenhoff per il personaggio di Mika Faber e conosciuto per il ruolo in primo piano nella serie Tv The Blacklist, oltre che Jake Weber che qui troviamo nei panni di Brett O'Keefe e che ricordiamo per il suo lavoro in Medium.

La critica non ha mai smesso di applaudire Homeland e per questo l'emittente madre Showtime ha portato avanti il progetto per otto lunghi anni. La stagione 8, in produzione, sarà conclusiva. Attenta alla politica, emozionante e cruda, secondo il Los Angeles Times la forza di questa serie Tv risiede nella capacità di parlare di temi scottanti e attuali grazie ad un post 11 settembre che ha segnato il destino e la storia dell'intera umanità. Miglior Serie Televisiva nel 2011 ai Writers Guild of America Award, Miglior Serie Drammatica l'anno seguente ai Golden Globe e Emmy Awards, i riconoscimenti sono consistenti per uno show che può contare sulla solidità di un personaggio originale e alternativo come quello di Carrie Mathison.

ANTICIPAZIONI DEL 26 AGOSTO

EPISODIO 1, "EROE DI GUERRA" - Nel passato, Carrie lavora in Iraq sotto copertura per la CIA e contribuisce alla condanna a morte di un fabbricante di bombe, che presto verrà condannato a morte. Nel presente, Carrie viene riassegnata all'Antiterrorismo sotto la guida di David Estes, che annuncia il ritrovamento di Nicholas Brody. Il Sergente era stato dato per morto otto anni prima e si è scoperto che era stato tenuto prigioniero da al-Qaeda. Carrie intuisce che ciò che il detenuto le ha detto tempo prima, riguardo alla trasformazione in terrorista di un soldato americano, potrebbe riferirsi prprio a Nicholas. L'agente vorrebbe indagare, ma Saul le impedisce di farlo. Carrie tuttavia deciderà di proseguire da sola. Nel frattempo, Jessica scopre che il marito è ancora vivo e si trova in una situazione difficile data la sua recente relazione con il migliore amico di Brody, Nick.

EPISODIO 2, "SORVEGLIATO SPECIALE" - L'incubo di quanto vissuto in Irak continua a colpire duramente Brody. Carrie continua a sorvegliarlo a distanza, mentre Jessica informa il marito che durante la notte l'ha afferrata per un braccio e le ha lasciato numerosi lividi. Saul invece si attiva perché un giudice approvi l'inchiesta di Carrie, riuscendo nel suo intento. Più tardi, un'informatrice araba, la principessa Lynne Reed, informa Carrie di una conversazione fra il marito Farid Bin Abbud e Abu Nazir. Estes si rifiuta però di fornire protezione alla testimone, spingendola invece a scaricare tutto ciò che contiene il telefonino del Principe. Dopo essere andato in escandescenza con un reporter, Brody rifiuta l'idea di tornare a combattere per il governo degli Stati Uniti. La sorella di Carrie intanto è sempre più preoccupata che il lavoro pressante della donna le provochi delle turbe psichiche, un segreto di cui quasi nessuno è a conoscenza.

© Riproduzione Riservata.