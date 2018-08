Jay Z e Beyoncé, uomo fa irruzione sul palco / Terrore all'On the Run Tour: folle fermato dal corpo di ballo

26 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Attimi di terrore al concerto di Jay Z e Beyoncé: ieri sera, nel bel mezzo della tappa di Atlanta prevista per l'On the Run Tour, un uomo si è fatto largo tra la platea eludendo tutti i controlli e si è fiondato sul palco lanciandosi contro i due cantanti. Il suo folle gesto è stato però immediatamente frenato dall'intervento del corpo di ballo, i cui componenti, dopo qualche secondo di panico, si sono fiondati su di lui evitando il peggio. Pochi secondi di terrore, prima dell'arrivo degli uomini della security, i quali, per placare la veemenza dell'uomo e mettere in sicurezza lo staff, hanno impiegato qualche secondo. I fatti, così come rivale la CNN, si sono svolti presso lo stadio Mercedes-Benz di Atlanta, dove i Carter, dopo circa due ore e mezza di esibizioni, erano sul punto di concludere il loro concerto accompagnati dalle coreografie del corpo di ballo. La scena, ripresa dai numerosissimi fan, nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo.

I CARTER NON SPORGERANNO DENUNCIA

L'uomo che ieri sera ha eluso la sicurezza al concerto di Jay Z e Beyoncé è stato fermato dalla security: la CNN conferma infatti che il suo gesto non ha avuto conseguenze e i due cantanti, oggetto delle sue ossessioni, attualmente stanno bene. A rassicurare tutti sulla salute dei Carter e dello staff, la nota ufficiale condivisa dagli organizzatori del tour: "Alla fine dello spettacolo della scorsa notte, c'è stata l'incursione di un intossicato. A quel punto abbiamo dato il via a un'evacuazione controllata di tutto lo staff sul palco, al fine di disinnescare la situazione in tutta sicurezza. Siamo lieti di annunciare che nessuno è rimasto ferito durante l'incidente e che Mr & Mrs Carter hanno deciso di non sporgere denuncia". Nella nota, anche un ringraziamento agli uomini della security che, con il loro intervento, hanno evitato il peggio: "Vorremmo ringraziare il duro lavoro della nostra security del tour che ha trattenuto efficacemente l'individuo e tutti i nostri ballerini e team che hanno gestito la situazione in modo professionale". Intanto, i Carter questa sera si esibiranno nuovamente ad Atlanta, dove è attesa la seconda tappa del loro concerto. Di seguito, il video dell'aggressione.

