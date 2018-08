L’allieva/ Anticipazioni 26 agosto: “Un cuore a metà” e “Ossa”, la trama dei due episodi

L’allieva, ecco le anticipazioni di domenica 26 agosto 2018 in onda su Rai1: “Un cuore a metà” e “Ossa”, la trama dei due episodi in replica nella prima serata.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

L’allieva, trama e anticipazioni

Torna in replica anche stasera, domenica 26 agosto 2018, L’Allieva. La fiction TV con protagonista Alessandra Mastronardi, si appresta a trasmettere altre due “nuovi” episodi dal titolo “Un cuore a metà” e “Ossa”. Come sempre trasmessa su Rai1 dalle 21.25 in poi, eccovi a seguire le trame di ciò che vedrete in onda a breve. Durante il primo episodio intitolato “Un cuore a metà” vedremo come Alice Allevi non riuscirà in nessun modo a mettersi in contatto con il suo Arthur. La ragazza infatti sarà in forti difficoltà e non saprà come dire al giovane che lei e il dottore Claudio Conforti (Lino Guanciale) dovranno presto partire soli soletti per il suo primo congresso di medicina. Ed intanto, assisteremo anche all’inspiegabile sparizione di una donna ed il rinvenimento di un’accetta macchiata di sangue e sporca di cera ma sarà proprio questo oggetto che consentirà alla nostra allieva di scoprire anche questa volta cosa è successo. Nel frattempo, Alice e Claudio andranno al congresso ma proprio qui accadrà qualcosa che lascerà la nostra Alice più confusa di prima e con il cuore diviso in due tra Arthur e Claudio: chi scegliere?

Il secondo episodio de L’Allieva si chiama “Ossa”. Vedremo Alice determinata a raccontare ad Arthur la verità sulla nottata passata con Claudio ma intanto giungerà anche un cold case legato al rinvenimento di diverse ossa nella nicchia di un antico refettorio. Dall’orologio che lo scheletro porterà al polso i due medici arriveranno a capire che si tratta del famoso caso di un’adolescente scomparsa nel 1998. "L'allieva" è una fiction per la televisione tratta dai romanzi della giovane scrittrice messinese Alessia Gazzola: “L’Allieva”, “Un segreto non è per sempre” e “Sindrome da cuore in sospeso. La fiction è divisa in sei prime serate ed è diretta da Luca Ribuoli. Si colloca perfettamente a metà strada tra il giallo e la commedia sentimentale e, data la sua storia, si è subito conquistata i favori del pubblico con ascolti da capogiro. Pronti per rivederla anche stasera?

