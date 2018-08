ROMY SCHNEIDER, "MIA MADRE A LETTO CON ADOLF HITLER"/ Spunta intervista inedita all'attrice di Sissi

La madre di Romy Schneider a letto con Adolf Hitler, Bild rivela come il documentario "Una serata con Romy" svela un particolare legato al passato della sua famiglia.

27 agosto 2018

Romy Schneider, indimenticabile interprete della principessa Sissi, era convinta che sua madre Magda fosse stata a letto con Adolf Hitler. L'incredibile rivelazione arriva dalla Bild, il quotidiano tedesco che ha anticipato i contenuti del documentario in onda il 16 settembre sull'emittente ARTE, "Una serata con Romy". Come riportato dal tabloid, questa verità sconvolgente venne confessata dalla stessa attrice in un'intervista, mai ascoltata prima, con la femminista tedesca Alice Schwarzer il 12 dicembre del 1976, per il magazine "Emma". Nel nastro, una Romy che alterna pianti a scatti di ribellione, lascia emergere tutta la sua fragilità ("Perché non dovrei piangere, mica sono un superuomo?"). Una debolezza poi scaturita a qualche anno di distanza nel suicidio, giunto come conseguenza di una schiacciante depressione e della morte del figlio. (agg. di Dario D'Angelo)

ROMY SCHNEIDER, LA MADRE A LETTO CON ADOLF HITLER?

Il 16 settembre prossimo andrà in onda sull'emittente Arte un documentario dal titolo "Una serata con Romy" dedicato all'attrice Romy Schneider morta nel 1982 a Parigi quando aveva 44 anni. Bild ha anticipato un particolare abbastanza sconvolgente, la donna pare che abbia sottolineato di essere convinta di una relazione tra sua madre Magda e Adolf Hitler e che i due fossero andati a letto insieme. Il tutto arriverebbe da un'intervista inedita mai ascoltata prima che vedeva la donna a colloquio per il magazine Emma con Alice Schwarzer. L'intervista era del 1976 ed è incredibile come una cosa così importante sia rimasta per tanto tempo sepolta in mezzo a un mucchio di scartoffie senza dargli il giusto risalto. Magda Schneider pare che avesse fatto visita al despota nazista sull'Obersalzberg dove questi aveva la sua residenza estiva.

UNA DONNA FRAGILE

Sulla vita di Romy Schneider rimangono tanti dubbi legati al suo carattere. Molti addirittura pensarono a un suicidio prima che fu l'autopsia a eliminare ogni dubbio facendo capire come la causa del decesso fosse ascrivibile a un arresto cardiaco. L'intervista che vedremo nel documentario "Una serata con Romy" ci darà ancora altre informazioni di una donna in grado anche di soffrire per diversi motivi, colpita nell'animo e con un rapporto piuttosto particolare con la madre. La voce rotta dall'emozione, le lacrime, il dispiace per tante cose che non sono andate come si sarebbe aspettato. Un peccato per una donna che è stata una grandissima attrice e di spessore internazionale non solo per quanto riguarda il cinema.

