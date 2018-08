Lino Banfi / Le prime avvisaglie della malattia di sua moglie : "Ha cancellato anche le cose brutte"

Lino Banfi parla della malattia che ha colpito sua moglie e della situazione degli anziani nel nostro paese. Per quanto riguarda nonno Libero, invece...

26 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Lino Banfi

Sul piccolo schermo riesce a strapparci sempre un sorriso, eppure Lino Banfi, nella vita provata sta vivendo un vero e proprio dramma. Sua moglie Lucia Zagaria, la donna con la quale ha condiviso tutta la sua vita, ha cominciato a manifestare i primi segni di una malattia che, purtroppo, sta cancellando tutti suoi ricordi. "A un annetto ha quelle che per fortuna sono solo le avvisaglie della malattia, proprio adesso che sognava di godersi assieme al vecchiaia", ha raccontato l'attore in un'intervista realizzata da Piero Degli Antoni per Il Resto del Carlino. "Ogni tanto si dimentica le cose, ripete la stessa domanda per quattro o cinque volte, piccoli deficit che forse io ingigantisco perché siamo abituati a stare sempre insieme". Oggi, a scongiurare il peggio, sono le cure tempestive a cui si è sottoposta la donna, seguita da "specialisti validissimi" e dall'affetto della sua famiglia: "Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle, in modo da farla star bene psicologicamente".

"I RAGAZZI VANNO EDUCATI A NON FARE GLI STR..."

Nonno sul set, ma anche nella vita privata, Lino Banfi ha posto l'accento sull'attuale situazione degli anziani, sempre più soli a causa di figli troppo impegnati o, semplicemente, indifferenti ai loro bisogni. Il rimedio all'indifferenza, secondo l'attore, passa per l'educazione dei più giovani, ai quali i genitori, tropo spesso, non riescono a insegnare le regole fondamentali del rispetto: "I ragazzi vanno educati a non fare gli str...", ha tuonato infatti Lino Banfi sulle pagine de Il Resto del Carlino, "bisogna insegnargli il rispetto dei genitori". Ma nel mirino dell'attore c'è anche lo stile di vita che oggi coinvolge alcune famiglie, troppo concentrate sui propri bisogni e non su quelli degli anziani: "(...) Non c'è più la scala sociale e chi non ce la fa viene lasciato indietro. I giovani vogliono stare da soli, alzarsi a mezzo giorno, vivere senza responsabilità, mangiare all'ora che preferiscono... è chiaro che se porti un papà anziano in ferie ti devi adattare. Ma oggi nessuno si vuole più adattare. E certe volte nemmeno li guardano più in faccia".

NONNO LIBERO PRESTO SUL SET? "DALLA RAI NESSUNO SI FA SENTIRE"

Una carriera in continua ascesa e un percorso costellato di successi, ma Lino Banfi ha ancora un sogno nel cassetto e spera di poterlo realizzare quanto prima. In particolare, l'attore vorrebbe girare un documentario sulla sua vita, prima che a farlo siano i giornalisti con il classico "coccodrillo". Nessuna certezza, invece, sul ritorno di nonno Libero e Un Medico in Famiglia: per le vicende della famiglia Martini non sono attualmente previsti ulteriori sviluppi: "Me lo chiedono tutti e lo chiedono anche a Giulio Scarpati. Io e lui siamo davvero come padre e figlio, lui mi chiama 'papà' e il 'figlio mio'- ha rivelato l'attore - Anche noi vorremmo riprendere la serie, almeno 6-7 episodi se non 13, per riunire ancora la famiglia Martini. Ma dalla Rai nessuno si fa sentire, non dicono né sì né no. Avranno altro da fare". Dovremo dire addio a nonno Libero, a Lele e a tutti i protagonisti dell'amata serie tv?

© Riproduzione Riservata.