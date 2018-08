Maria De Filippi, dallo sport al rapporto con la madre/ “Donna tostissima, per lei non ero mai abbastanza!”

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Maria De Filippi si è confidata per "Fuorigioco" su La Gazzetta dello Sport. In vacanza ad Ansedonia, la conduttrice sta ricaricando le pile ma non rinuncia assolutamente allo sport. Tra gite in barca con il figlio Gabriele, pranzi e cene rigorosamente light, non si separa mai dal suo vogatore. Tra le nuove passioni? Il crossfit: "Mi crea una vera e propria dipendenza. Sto talmente bene quando lo faccio che per me è impossibile solo pensare di farne a meno, al punto che, insieme ai bagagli, da Roma mi sono portata l'attrezzo". Per imparare si è fatta seguire da un istruttore con cui si allena tre o quattro volte alla settimana. "Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l'allenamento stavo davvero meglio. L'ansia passava e fare il mio mestiere diventava più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente...". Oltre allo sport, anche una dieta sana al fianco di Maurizio Costanzo: "L'ho portato da una nutrizionista bravissima: ci arriva la dieta via mail". Poi svela qualche piccolo trucco della sua dieta: "Ho ridotto il consumo di carne rossa e aumentato pesce e carne bianca. Mangio 60 grammi di pasta una volta alla settimana, ma posso farne a meno. Preferisco concedermi il pane".

Maria De Filippi, procede la sua intervista raccontando di non essere golosa, anche se "ho davanti una crostata, una meringata o dei maron glacè non mi controllo". Maurizio Costanzo invece, non ama le vacanze perché lei lo controlla più spesso, "obbligandolo" anche a fare il giro del giardino per sette volte: "A fine estate è sempre più magro e in forma di quando è partito, ma mi detesta terribilmente", racconta. La passione attenta per la disciplina arriva dalla madre "Donna tostissima. Qualsiasi cosa facessi non era mai abbastanza". Nonostante l'amore per lo sport, il calcio non fa per lei: "Solo se gioca la nostra Nazionale mi inchiodo anche io davanti la TV". In ultimo, confessa di non dirsi mai "brava": "Se me lo dice qualcuno sono contenta. Ma chi credo sempre poco. Una parte di me si sentirà per sempre inadeguata. Non ci vuole Freud per capire che ognuno di noi è figlio della propria storia e forse, dico forse, la mia mamma è stato un modello un tantino ingombrante. Forse".

