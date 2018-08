Matt Groening, il papà dei Simpson contro Donald Trump/ “Ha rovinato e distrutto la storia americana"

Matt Groening, l'inventore dei Simpson, si è confidato tra le pagine de La Repubblica. Famoso per rilasciare interviste di rado, questa volta pare essere stato perfino molto loquace.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Matt Groening, l'inventore dei Simpson, si è confidato tra le pagine de La Repubblica. Famoso per rilasciare interviste di rado, questa volta pare essere stato perfino molto loquace. La nuova serie di cartoon "Disincanto" è l'argomento di conversazione per iniziare, dopo il suo debutto sulla piattaforma streaming di Netflix. Nella serie dei Simpson, il produttore televisivo aveva anche previsto nel lontano 2000, Donald Trump presidente. Successivamente il fumettista racconta di avere dato ad Homer Simpson il nome di suo padre. Sullo stile invece, con tanto di occhi a palla e mascella superiore sporgente, spiega: "Ho escogitato questo stile di disegno quando avevo 12 anni. Perchè? Perchè la gente con gli occhi a palla e la mascella sporgente mi faceva ridere. Non riesco più a disegnare diversamente. In Disincanto c'è qualche orco con la mascella inferiore sporgente. Perciò, qualche piccola variazione l'ho introdotta”. A settembre i Simpson torneranno con la 30esima stagione mentre Futurama ha chiuso dopo sette. Disincanto come si comporterà? "Non me ne importa nulla di battere me stesso o superarmi, voglio raccontare storie nuove e originali".

Disincanto è il nuovo progetto di Matt Groening, papà dei Simpson. Stile l'azione con tanto humor, anche nero. Questa è la nuova sfida ambientata in un Medioevo Fantasy dove ha rielaborato "Il Signore degli anelli" ma anche "Io Hobbit" e "Game of Thrones". Il fumettista però spiega che l'idea della nuova serie di cartoon era arrivata già dieci anni fa. Nel 2000, aveva predetto Trump presidente con una Lisa presidentessa americana del 2030, accusarlo di avere lasciato il Paese in rovina. Secondo le sue "previsioni", Trump governerà per un altro mandato? "Continuo a essere sorpreso del fatto che sia riuscito a ottenere questo mandato - afferma - non ritengo probabile che questo presidente possa durante a lungo". Prima delle elezioni però, per lui i comici avrebbero trovato stimolante la presenza di Trump, ma oggi "faccio sempre più fatica a trarre aspetti comici da quello che sta avvenendo (...) lui ha rovinato e distrutto la storia americana".

