Mattia Marciano e Vittoria Deganello Uomini e Donne, parla dell’ex tronista: “Meglio stare separati!”, ecco le sue dichiarazioni dopo la separazione dalla sua fidanzata.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Vittoria Deganello e Mattia Marciano, parla lui dopo la rottura

Vittoria Deganello e Mattia Marciano hanno ufficialmente terminato la loro relazione d’amore. Dopo otto mesi dalla scelta di Uomini e Donne, la coppia è scoppiata. E così, dopo le recenti dichiarazioni di lei, sono arrivati anche i chiarimenti dell’ex tronista “accusato” dal web di avere tradito la sua ex fidanzata. Mattia ha spiegato le motivazioni che li avrebbero spinti a dirsi “addio” senza però essere drastico: ci sarà una speranza in futuro? “Non so se è una rottura definitiva, ma momentaneamente io e Vittoria non stiamo insieme, perché stare insieme adesso come stavamo non era produttivo né per me né per lei”, ha esordito il campano. Di seguito, ha spiegato che, per il bene di entrambi, hanno deciso di comune accordo di lasciarsi. “Non facciamo finta di esserci lasciati per visibilità, è una cosa che non mi appartiene. Non giocherei mai sulla mia storia e sui miei sentimenti per notorietà, non l’ho fatto quando stavamo insieme, figuriamoci adesso. Con Vittoria ci siamo sentiti, ci siamo parlati, e le cose adesso stanno così. Non voglio entrare nei dettagli”.

L’ex tronista ha spiegato che tra di loro c’erano problemi, anche se hanno fatto tutto il possibile per poterli superare al meglio “ma non ci siamo riusciti, almeno per il momento, e quindi è meglio se stiamo un po’ separati”. Mattia Marciano ha fatto intendere che lui e Vittoria Deganello non andavano più d’accordo. Ed infatti, a tal proposito anche lei aveva parlato di punti di vista chiaramente differenti. Sul web però, si parla anche di problematiche legate alla gelosia perché, a quanto pare, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe molto possessivo. Dopo una fotografia postata dall’ex corteggiatrice giorni fa, il web aveva vociferato di un possibile tradimento da parte dell’ex tronista. Ragion per cui, a tal proposito è dovuta intervenire la sua ex fidanzata per smentire queste voci. “Mi dispiace abbiate pensato questo, soprattutto che avete raffigurato lui come una persona di merd*. Non mi riferivo assolutamente a questo, ma ad altro. Che poi quelli sono problemi nostri, interni, era un semplice sfogo ed era appunto riferito ad altri lati della fine del nostro rapporto”, ha spiegato Vittoria.

