Maurizio Battista al Grande Fratello Vip/ Dopo la storia con Alessandra Moretti: “Lo faccio per divertirmi!”

Maurizio Battista, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 3, dopo la separazione dalla ex compagna Alessandra Moretti: “Entro per divertirmi un po’!”.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

La terza stagione del Grande Fratello Vip prende incessantemente forma con il suo variegato cast. Dopo l’ufficializzazione di nomi come: Francesco Monte, Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Fabio Basile, Giulia Salemi, Sara Affi Fella e Lisa Fusco: nel reality show condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, arriverà un comico, Maurizio Battista. Ad ufficializzare l’indiscrezione proprio il diretto interessato che, dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle nel 2010, ci riprova con un altro reality show. Intervistato da Il Messaggero ha affermato che entrerà dalla porta rossa per accedere all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip, vado per divertirmi un po’”, ha confidato. Se amate la sua ironia, ci sarà sicuramente da divertirsi. L’attore però, non entrerà in gioco con il cuore proprio sereno e libero ed infatti, di recente ha anche ufficializzato la separazione dalla sua compagna di 30 anni più giovane.

Maurizio Battista è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3 dopo avere ufficializzato la rottura con Alessandra Moretti, madre dell’ultima figlia, la piccola Anna. "Ci sono vari motivi - replica lui - Non è facile raccontarli. L'importante è dire che d'ora in poi noi non faremo comunque mancare il nostro amore alla piccola Anna, il frutto più bello di questa storia". La bambina è nata nell'agosto del 2016 ed è la terza figlia di Maurizio Battista - che ha altri due figli nati dal passato matrimonio - mentre per Alessandra, 31 anni, è la prima. Nella Casa ci sarà modo di vedere anche queste dinamiche tra ex compagni? Staremo a vedere che piega prenderanno nel reality show, se decideranno o meno di raccontare da vicino anche una dolorosa separazione. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo 24 settembre quando si apriranno ufficialmente le porte dell’abitazione più spiata e ambita di Cinecittà.

