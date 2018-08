Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e diretta 26 agosto: da Stefano De Martino a Ermal Meta (Replica)

Maurizio Costanzo Show, il programma del giornalista romano rorna in replica stasera, 26 agosto su Rete 4, ospiti e informazioni sulla nascita del format.

26 agosto 2018 Valentina Gambino

Maurizio Costanzo Show

Il Maurizio Costanzo Show torna anche stasera, domenica 26 agosto 2018, con la sua replica nella prima serata di Rete 4. Il talk show televisivo è andato in onda su diverse reti Mediaset dal 1982 al 2009, ripreso poi nel 2015 ed adesso in onda con la replica della passata stagione. In tutto quindi, sono state trasmesse la bellezza di 30 edizioni. Il programma è stato ideato e da sempre condotto da Maurizio Costanzo. La prima puntata è stata trasmessa nel settembre del 1982 su Rete4, la rete che adesso ospita le sue repliche. Il programma aveva preso il via dal Teatro Parioli di Roma, tranne che per un breve periodo nel quale andò in onda dal Teatro Manzoni di Milano. L'accompagnamento musicale è stato assegnato per moltissimi anni a Franco Bracardi, sostituito successivamente dal maestro Pino Perris nel 2008. Per un certo periodo c’è stato anche Demo Morselli con la sua orchestra. Il Costanzo Show ha conosciuto il successo a 360° con il passaggio nella seconda serata di Canale 5 dal 1986.

Maurizio Costanzo Show, ancora in replica stasera

La regia del Maurizio Costanzo Show è stata affidata a Paolo Pietrangeli dal 1982 al 2008, mentre dal 2009 il regista è Valentino Tocco (prima cameraman del programma). Da questa trasmissione hanno cominciato la loro carriera artistica numerosi personaggi dello spettacolo, tra i quali: Francesco Baccini, Lello Arena, Enrico Brignano, Gioele Dix, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Gianni Fantoni, Nik Novecento, Marco Carena, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi, Joe Schittino, Willy Pasini, Afef Jnifen. Dopo la chiusura del 2009, il programma è tornato in onda nel 2015 su Rete4. Anche stasera quindi, arriva nella prima serata la sua replica, a partire dalle 21.15 circa. Il giornalista intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Sul palco del teatro ospiti l’attore Nino Formicola, il cantautore Ermal Meta, gli attori comici Andrea Pucci e Gabriella Germani, il ballerino e conduttore tv Stefano De Martino, l’attore Paolo Conticini, la showgirl Francesca Cipriani, il conduttore Alessandro Greco e infine Vittorio Martello e Giannina Biondini che racconteranno il loro amore nato in terza età.

