NOW IS GOOD/ Su Canale 5 il film con Dakota Fanning (oggi, 26 agosto 2018)

Now is good, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Dakota Fanning e Jeremy Irvine, Kaya Scodelario alla regia Ol Parker. La trama del film nel dettaglio.

26 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE JEREMY IRVINE

Now is good è una pellicola a connotazione drammatica prodotta nel 2012 nel Regno Unito. Il film che è diretto da Ol Parker si basa su un soggetto di Jenny Downham, dello stesso regista invece la sceneggiatura. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano Dakota Fanning e Jeremy Irvine, rispettivamente i due interpretano i ruoli dei protagonisti (Tessa e Adam) La pellicola che è stata prodotta da un cartello di case di produzione (Goldcrest Pictures, BBC Films, Blueprint Pictures, Lipsync Productions e UK Film Council) essa è stata già programmata diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, e andrà nuovamente in onda questo pomeriggio su canale 5 alle ore 16.15. Da sottolineare come la pellicola si basi sul volume "I passi dell’amore", di Nicholas Sparks. Ma vediamo la trama del film.

NOW IS GOOD, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La pellicola verte sulla vita di Tessa una giovane malata di leucemia. La ragazza non sopporta il fatto che la sua vita sia scandita dalle medicine e dai consulti medici e resasi conto che la malattia continua ad avanzare decide di fare le dieci cose che desidera di più dalla vita. Tessa aiutata dall'amica del cuore (Zoye), l'unica che non la tratta da malata inizia cosi a dedicarsi allo shopping e ai divertimenti. Nella sua ricerca del piacere più sfrenato Tessa non dimentica le cose importanti della vita, si impone per questo motivo di cercare di far riappacificare prima della sua morte i genitori separati da tempo. La ricerca del piacere della ragazzza a cui i dottori hanno dato meno di un semestre di vita la porta a ricercare tutto. Tessa vuole per questo anche il rischio, quel rischio che si insinua nella mente di un'adolescente e che fa parte delle esperienze che Tessa vuole assolutamente provare, per questo la giovane cerca ad ogni costo di perdere la verginità. L'incontro approfondito con il suo vicino di casa Adam gli cambierà la vita. I due si infatuano follemente e alla fine Tessa non pensa più alla morte che inesorabilmente si avvicina, ma cerca con tutte le sue forze di aggrapparsi a quella vita che solo nell'ultimo periodo aveva permesso alla sua estrosità di vagare libera e senza pensieri. La malattia però è crudele e alla fine l'avrà vinta non solamente su Tessa, ma anche su tutto l'amore che Adam aveva messo nella sua prima vera importante storia d'amore.

© Riproduzione Riservata.