NEIL SIMON, MORTO IL RE DELLA COMMEDIA/ Ultime notizie: i quattro matrimoni del “santo patrono della risata”

Neil Simon è morto: addio al re della commedia mondiale, aveva 91 anni. Stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Tra i suoi capolavori, "La strana coppia" e "A piedi nudi nel parco".

26 agosto 2018 - agg. 26 agosto 2018, 20.03 Emanuela Longo

Neil Simon è morto (Foto Wikipedia)

È morto il drammaturga Neil Simon. «Il santo patrono della risata», così lo definì il settimanale statunitense Time. Per molti osservatori e critici è il commediografo più popolare dopo William Shakespeare. Di sicuro molte sue opere sono diventate dei classici del teatro del ventesimo secolo. Noto per lo stile asciutto e incisivo per le battute fulminanti e i dialoghi brillanti, Simon è stato sposato cinque volte, due delle quali con la stessa donna. La sua prima moglie, Joan Bim, gli diede due figlie: morì di cancro nel 1973 dopo 20 anni di matrimonio. Gli ispirò la commedia Chapter Two, la storia di un vedovo che ricomincia una nuova vita. Neil Simon sposò poi l'atrice Marsha Mason, che avrebbe poi recitato in molti film scritti da lui. Dopo il divorzio nel 1982, è stato sposato due volte con Diane Lander, la prima tra il 1987 e il 1988 e l'altra tra il 1990 e il 1998. L'anno dopo, all'età di 72 anni, sposò la quarta moglie, l'attrice Elaine Joyce. (agg. di Silvana Palazzo)

Si è spento all'età di 91 anni Neil Simon, uno dei nomi più importanti della commedia mondiale del 1900. Sono state oltre 40 le commedie da lui scritte e divenute celebri in tutto il mondo tanto da essere annoverate tra i classici del teatro poi trasferite anche sul grande schermo. Simon si è spento in una clinica di Manhattan in seguito alle complicazione derivanti da una polmonite. L'annuncio della morte è arrivato da un suo amico, Bill Evans e ha fatto poi rapidamente il giro dei media mondiali. Il re della commedia internazionale, tuttavia, da tempo soffriva di Alzheimer mentre nel 2004 aveva subito un trapianto di rene. Nato e cresciuto a New York, sviluppò sin da giovane il gusto per la commedia grazie ai film di Charlie Chaplin che divorava al cinema e che rappresentavano per lui una sorta di via di fuga da una adolescenza certamente non semplice vissuta tra varie difficoltà anche economiche. La sua attività di commediografo ebbe inizio negli anni '50 quando cominciò a lavorare per la radio e la televisione al fianco di altri autori celebri del calibro di Carl Reiner e Mel Brooks.

I SUOI CAPOLAVORI

Le prime commedie di Neil Simon arrivarono all'inizio degli anni '60. Impiegò ben tre anni di lavoro per la realizzazione di "Alle donne ci penso io" con il debutto a Broadway del 1961 che però gli fece guadagnare ben 678 repliche. Un successo straordinario che fu ben presto replicato da altri due titoli capolavoro: "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia". A contraddistinguere il suo stile, rendendolo certamente unico fu il repentino passaggio dalla farsa alla commedia romantica fino a quella drammatica con "Prigioniero della seconda strada". Quest'ultima fu portata anche al cinema da Jack Lemmon, attore molto legato alle opere di Simon. Nel 1983 gli fu addirittura dedicato a New York un teatro a lui intitolato, a dimostrazione del grande successo collezionato nei lunghi anni di carriera contrassegnati anche da altri titoli celebri come "I ragazzi irresistibili"e "Andy e Norman", quest'ultima ripresa negli anni '90 da Zuzzurro e Gaspare e trasformata in serie tv. Indimenticabili, infine, anche le sceneggiature per il cinema del calibro di "Invito a cena col delitto" e "Bella, bionda... e dice sempre sì".

